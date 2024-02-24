L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2764
Après le suréchantillonnage, le nouveau pouvoir prédictif des prédicteurs sera-t-il utile ? Qui y a pensé ?
Ce n'est pas le cas. Vérifié.
Ci-dessous, les mashka avec des périodes 512-256-128-64-32-16-16-8-4-4-2-1 et leur importance sont introduites dans l'entrée (OUT ici est également une entrée).
Juste un fait curieux : le réseau neuronal a déterminé l'importance des mashas avec une période plus courte qu'avec une période plus longue.)) C'est une sorte d'écart, ......
D'après mes observations, si vous ajoutez au réseau neuronal quelque chose de "hache", de "lourd", mais lié à l'instrument, alors d'une part cela déforme la ligne d'équilibre sur le backtest après l'entraînement. MAIS, cela égalise également la ligne d'évolution, elle cesse d'aller vers le bas à chaque fois et devient plate. C'est-à-dire qu'en gros, on ne gagnera pas d'argent, mais on ne perdra pas tout le dépôt, et c'est la première règle du trading. Il s'avère que nous devrions jongler dans cette direction, car la prochaine tâche consiste à tourner la ligne d'équilibre vers le haut.
Je ne vois pas de quoi vous parlez.Je n'utilise pas l'heure, elle est intégrée dans les incréments.
Les signes temporels ne sont pas utilisés. Ils ont un faible pouvoir prédictif et des variations très importantes de ce pouvoir prédictif. Ils sont toutefois meilleurs que les variantes de mashka.
Merci.
Je ne sais pas de quoi on parle.
Si une personne ne fait pas la distinction entre covariation et corrélation, je ne lui demande même pas ce qu'elle entend par "médiane".
, mais la "capacité de prédiction", comprise comme la différence entre les médianes de deux vecteurs obtenus en divisant le prédicteur par les classes, est tout à fait exacte.
Par description, il s'agit de la "ligne" qui, en ML, n'est qu'un seuil dans tout algorithme de classification ....
s'il avait effectué une analyse de variance intergroupe standard, il aurait été en mesure d'estimer la signification statistique, mais, bien entendu, le suréchantillonnage ne change rien pour lui (il compte simplement le % de suppositions correctes d'appartenance à une classe) ....
après sa référence à l'image des covariances, je peux clairement affirmer qu'il compare des mouches avec des escalopes... ce qui prouve sa question (il oublie et se souvient de corrélations très glissantes).
1. Connaissez-vous les corrélations entre les variables réelles et nominales ?
Je connais les MCO et l'ANOVA et l'interprétation de la significativité de leurs estimations, et le fait que le rééchantillonnage ne change rien à votre "capacité" ne peut qu'indiquer que la fonction "si-alors" vous suffirait pour ne pas construire un modèle (et même essayer d'ignorer les bases statistiques de la modélisation) et ne pas pouvoir estimer le coefficient de significativité des résultats de votre classeDist, mais seulement le pourcentage de réponses fiables données par elle.....
== le même problème de mouches et d'escalopes indiscernables dans les concepts de base avec des cris sur les "outils" qui font mouche ou pas.... oui, avec une probabilité de 30% (certains outils sont encore légèrement distinguables) - peut-être que "ne rien faire" est distinguable à 70% ?
Il ne peut tout simplement pas obtenir de son algorithme le changement des valeurs des coefficients pendant le rééchantillonnage... par définition.
Je peux avoir un lien ? Je ne l'achète pas. De quoi parlez-vous ?
Je ne trouve pas la correspondance ici, j'ai le dossier ici, juillet 2020.