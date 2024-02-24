L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 212
R est un système étonnant, qui m'a personnellement ouvert les yeux sur la distance qui nous sépare, dans MetaTrader/MQL, des besoins réels de "rendre les calculs complexes simples et immédiats".
Nous (les développeurs C++) avons dans le sang l'approche "vous pouvez tout faire vous-même et nous vous donnons la base de bas niveau et la rapidité des calculs". Nous sommes fanatiques des performances et nous sommes bons dans ce domaine - MQL5 est excellent sur 64 bits.
Lorsque j'ai commencé à travailler moi-même sur R, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un maximum de fonctions puissantes dans une seule ligne et de pouvoir faire des recherches en général.
Nous avons donc pris un tournant décisif et commencé à mettre à niveau MetaTrader 5 :
Bien sûr, nous sommes au début du chemin, mais le bon vecteur d'efforts est déjà clair.
Toutefois, IMHO, ici nous devons créer quelque chose de radicalement nouveau, c'est-à-dire, en plus de ce que vous avez écrit, M. Reshetov, vous avez besoin juste un studio de recherche, de travailler avec des ensembles de données arbitraires, pas seulement téléchargeable sur le marché, parce que beaucoup de choses ont besoin d'essayer très trivial, des exemples synthétiques pour comprendre ce qui se passe, ainsi, vous devez me comprendre comme un programmeur programmeur)). Je voudrais dessiner différents graphiques, des nuages de points, des hitmaps, des distributions, etc. En général, ce serait vraiment cool si un tel ensemble d'outils était disponible directement depuis MetaEditor, mais franchement, je n'ai aucun espoir...
Mais en général, bien sûr, j'aime la tendance de vos pensées ;))
C'était une réponse polie, sans détails ni vérification. Et la réponse ne correspondait pas à Wolfram Alpha et Matlab, ce qui est un problème.
Il n'est pas nécessaire d'esquiver - le problème de fond a été clairement exposé.
Comment ça, sa réponse ne correspondait pas à Wolfram ? Ne correspondait pas au fait que la réponse de la personne n'était pas "zéro" ? L'homme a répondu qu'il ne pensait pas qu'au point zéro, où l'intégrale = 0, la densité devait nécessairement être nulle (c'est ainsi que je lui ai posé la question). Il l'a dit explicitement. Et il a ajouté que la valeur de la densité en tout point n'est pas pertinente (j'ai lu "non pertinent" comme non pertinent pour la question à l'étude). Il s'agit d'une déclaration mathématique très claire.
Dans la question qui nous occupe, les mathématiques sont importantes.
Nous avons l'intégrale de la fonction de telle et telle (fonction de densité de probabilité de la distribution gamma). Tout le monde est habitué à ce que vous puissiez donner à Wolfram une équation avec des paramètres : spécifiez la zone d'intégration et les paramètres de la fonction, et il intégrera et donnera la réponse. Mais avez-vous déjà pensé que si vous vous asseyiez et calculiez vous-même cette intégrale sur un domaine donné, vous obtiendriez 0 à zéro et 1 sur tout le domaine, et une valeur [0,1] sur une certaine sous-région. Tout simplement en résolvant l'équation !
Le fait que la limite de la fonction de densité de probabilité de la distribution gamma se situe quelque part dans la région positive est une propriété de cette fonction. Cela n'a rien à voir avec ce que vous obtenez en intégrant cette fonction. C'est ce que l'homme a écrit.
Je n'esquive pas les problèmes de fond. Je répète que notre point a été confirmé par une personne hors de notre contrôle - dont la densité à zéro n'a pas d'importance (non pertinent).
Non, c'est le message :
R, ainsi que de nombreux autres langages, est bien plus pratique pour l'apprentissage automatique que MQL car il possède une fonctionnalité inhérente permettant de traiter les données dans des tableaux. Le fait est qu'un échantillon pour l'apprentissage automatique est le plus souvent un tableau de données à deux dimensions, et qu'il faut donc une fonction pour travailler avec des tableaux :
Tant que MQL n'aura pas implémenté les fonctions susmentionnées nécessaires à la manipulation des échantillons dans les tableaux, la plupart des développeurs d'algorithmes d'apprentissage automatique préféreront d'autres langages qui disposent déjà de tout cela. Ou bien ils utiliseront le MLP sans prétention (algorithme des années 1960) de la bibliothèque AlgLib où, si je me souviens bien, pour des raisons de commodité, les tableaux bidimensionnels sont représentés comme unidimensionnels.
Bien entendu, les fonctions pour les densités des distributions aléatoires sont également des fonctionnalités nécessaires. Mais ces fonctions ne sont pas toujours nécessaires dans les tâches d'apprentissage automatique, et dans certaines tâches, elles ne sont pas utilisées du tout. Mais les opérations avec des échantillons sous forme de tableaux multidimensionnels sont ce dont l'implémentation des algorithmes d'apprentissage automatique a toujours besoin pour n'importe quelle tâche, à moins bien sûr qu'il ne s'agisse d'une tâche consistant à apprendre à une grille à apprendre des données manifestement normalisées à partir de CWR triviaux.
Voici un exemple de distribution gamma dans Wolfram Alpha pour le plaisir.
On lui donne une fonction, une fonction de densité de distribution gamma légèrement simplifiée.
Le point est dans le dénominateur x. La limite à droite, comme vous pouvez le voir, à x->0 Wolfram estime correctement : inf.
C'est-à-dire que dans la limite de droite, la densité au point zéro est à l'infini (c'est exactement la réponse à dgamma).
Intégrons cette fonction sur le grand saport :
L'intégrale est de 1 (arrondie, bien sûr, car on ne prend pas tout le support).
Conclusion, malgré le fait que la fonction va à l'infini au point extrême, l'intégrale de cette fonction compte bien comme il se doit.
Merci pour l'exemple, vous avez raison. Cette intégrale est convergente.
L'extremum au point x=0 peut également être utilisé pour déterminer la densité et il n'entraînera pas de divergence.
Merci ! Respect.
Exemple par R avec des paquets de traitement rapide.
library(data.table)
library(ggplot2)
start <- Sys.time()
set.seed(1)
dummy_coef <- 1:9
x <- as.data.table(matrix(rnorm(9000000, 0, 1), ncol = 9))
x[, (paste0('coef', c(1:9))):= lapply(1:9, function(x) rnorm(.N, x, 1))]
print(colMeans(x[, c(10:18), with = F]))
x[, output:= Reduce(`+`, Map(function(x, y) (x * y), .SD[, (1:9), with = FALSE], .SD[, (10:18), with = FALSE])), .SDcols = c(1:18)]
x[, sampling:= sample(1000, nrow(x), replace = T)]
lm_models <- x[,
{
lm(data = .SD[, c(1:9, 19), with = F], formula = output ~ . -1)$coefficients
},
by = sampling]
lm_models[, coefs:= rep(1:9, times = 1000)]
avg_coefs <- lm_models[, mean(V1), by = coefs]
plot(dummy_coef, avg_coefs$V1)
lm_models[,
print(shapiro.test(V1)$p.value)
, by = coefs]
ggplot(data = lm_models, aes(x = V1)) +
geom_histogram(binwidth = 0.05) +
facet_wrap(~ coefs, ncol = 3)
Sys.time() - start
Durée : 5 secondes. 1 000 modèles linéaires ont été construits. Chacun sur 1000 observations.
[1] 0.8908975
[1] 0.9146406
[1] 0.3111422
[1] 0.02741917
[1] 0.9824953
[1] 0.3194611
[1] 0.606778
[1] 0.08360257
[1] 0.4843107
Tous les coefficients sont normalement distribués.
Et ggplot-ic pour la visualisation.
Et un autre exemple. Concerne également la rotation des grands échantillons pour la simulation statistique.
########## simulate diffference between mean density with different sample size
library(data.table)
library(ggplot2)
rm(list=ls());gc()
start <- Sys.time()
x <- rnorm(10000000, 0, 1)
y <- rnorm(10000000, 0, 1)
dat <- as.data.table(cbind(x, y))
dat[, (paste0('sampling_', c(100, 1000, 10000))):= lapply(c(100, 1000, 10000), function(x) sample(x, nrow(dat), replace = T))]
dat_melted <- melt(dat, measure.vars = paste0('sampling_', c(100, 1000, 10000)))
critical_t <- dat_melted[,
{
mean(x) - mean(y)
}
, by = .(variable, value)]
ggplot(critical_t, aes(x = V1, group = variable, fill = variable)) +
stat_density(alpha = 0.5)
Sys.time() - start
gc()
Durée de fonctionnement : 3,4 secondes.
Des échantillons normalement distribués et centrés sur zéro sont créés :
1 000 par 10 000 paires de valeurs
10 000 sur 1 000 paires de valeurs
100 000 de 100 paires de valeurs
On compte la différence entre les moyennes (MO == 0) pour chaque échantillon.
Les densités des distributions des moyennes d'échantillonnage pour des échantillons de différentes tailles sont dérivées.
Seulement ici, sampling_100 signifie que vous avez besoin de 10 000 000 / 100 pour obtenir la taille de l'échantillon. C'est-à-dire que pour les petits échantillons, l'erreur standard est plus grande...