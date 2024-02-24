L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 217
Je vous entends, je ne suis pas d'accord, mais c'est mon opinion et pas nécessairement la bonne.
Des statistiques sur ces niveaux "réels" ?
En fait, il y a des statistiques.
L'image montre la dynamique des distributions de probabilité des mouvements de prix dans le temps. Le calcul est basé sur des devis réels. Pour simplifier la construction, le début des citations est réduit à zéro.
X - temps, Y - prix, Z - fonction de densité de probabilité. Les pics sont les maxima de la distribution de probabilité. Apparemment, ils sont compris comme des niveaux.
Les citations vont principalement de sommet en sommet.
X est le temps, Y est le prix, Z est la fonction de densité de probabilité. Les pics sont les maxima de la distribution. Apparemment, c'est ce qu'ils considèrent comme des niveaux.
Lydi, le chat travaille à partir de niveaux.
Vous connaissez les niveaux). J'ai seulement montré une image objective.
vous donnez des statistiques sur les niveaux mais je sais ce que vous entendez par niveaux, non ? :) déjà drôle...
Très bien, que ce ne soit pas des niveaux, je m'en fiche. C'est écrit dans l'image - les maxima de la distribution de probabilité).
Vous ne pouvez pas les calculer vous-même, comme vous l'avez écrit).
pas de statistiques parce que je ne peux pas encore les écrire, comme je l'ai écrit plus tôt, je peux vous montrer les transactions réelles de mon journal si vous voulez vraiment montrer le pruf.
Vous ne pouvez pas les calculer vous-même, comme vous l'avez écrit).Qu'entendez-vous par "niveaux" si vous n'êtes pas en mesure de les calculer ?
Quel est l'intérêt de me dire ça ?
Vous vous êtes dispersés ?
Non, nous ne sommes pas éparpillés... Je comprends juste que nous pensons différemment, même si je commence à m'efforcer de prouver mon point de vue, vous argumenterez le vôtre et le résultat sera un argument stupide, merdique et banal, comme celui sur les statistiques. Je n'ai pas besoin de cet argument, de son essence ou de son résultat, à la fin tout le monde fera la même chose, donc je vais juste m'abstenir de savoir comment ça va finir...
Je l'ai déjà écrit.
Vous savez très bien qu'il est impossible de prouver la présence ou l'absence de "puissances supérieures" par une gestion de principe. On ne peut que croire en eux, comme vous le faites, ou pas.
Au fait, je n'avais même pas l'intention de vous faire changer d'avis).
Et c'est ce sur quoi nous étions d'accord, n'est-ce pas ? Et de toute façon, je répondais àDimitri).
Et pas 7 pages, juste une).