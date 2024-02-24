L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2020
Si vous savez cuisiner, vous pouvez préparer...
Logiquement
la série doit être cohérente. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de simples signes ou étiquettes arrachés à l'histoire, mais d'une série cohérente.
Je vous recommande d'étudier le sujet et d'essayer vous-même.Dans ma bibliothèque, les données sont transmises sous forme de tenseur tridimensionnel. Chaque échantillon représente une matrice. L'ensemble des données est divisé en lots, ce qui constitue une autre dimension.
Je me demande comment les développeurs de tous ces réseaux neuronaux, échafaudages, boosts gagnent de l'argent. Ils mettent tout à disposition gratuitement.
Tout comme les entreprises qui développent Linux depuis 20-30 ans, le système d'exploitation lui-même est gratuit, mais son support ou son adaptation aux besoins de l'entreprise coûte de l'argent et pas peu, tout cela s'appelle du service).
Je me demande comment les développeurs de tous ces réseaux neuronaux, échafaudages, boosts gagnent de l'argent. Ils mettent tout à disposition gratuitement.
L'échafaudage a été inventé dans les années 80-90 et la première mise en œuvre sur Fortran77 au milieu des années 80. Vous pouvez déjà laisser les gens jouer avec eux).
Je me demande...
C'est comme ça chaque début de semaine... deviner la direction et ensuite être stupide sur les renversements.
Peut-être que je devrais diviser le début et la fin de la semaine et l'enseigner séparément) En général, cela a du sens, les lundis, mardis..... devraient être rassemblés séparément et enseigner et utiliser les résultats en conséquence. Il ne faut pas seulement tenir compte des paliers dans l'entraînement, mais aussi des jours de la semaine.
Il serait logique de collecter les lundis, mardis..... séparément et de les enseigner et d'utiliser les résultats en conséquence. S'il ne faut pas seulement tenir compte des paliers pendant l'entraînement, il faut aussi tenir compte des jours de la semaine.
Je vais voir ce qui va se passer ensuite...
C'est intéressant de voir l'équilibre sur quelques semaines, en termes de temps...
Et qu'entendez-vous par pré-entraînement ? Vous vous entraînez tous les week-ends ou que voulez-vous dire ?
Je l'exécute dans le testeur comme, et le même modèle est mis dans le commerce, pas un nouveau. Oui, en bassin. Je lance d'abord le testeur, puis le trader.
Je vous ai montré avec des tirets jaunes ce à quoi cela ressemble chaque semaine.
Alors foncez et échangez les deux premiers jours et ne vous faites pas chier...)
ou essayez de vous préformer en ligne