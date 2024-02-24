L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2022
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Cette semaine jusqu'à jeudi se tient) mais pas encore de retournement du marché. La rapidité de sa réaction n'est pas claire.
Tu connais ltsm ? Essaie, c'est cool.
Je n'utilise pas ltsm, mais il ne s'agit pas de ltsm- il s'agit de RL ... n'est-ce pas ?
Non, je n'ai pas utilisé ltsm, mais il ne s'agit pas de ltsm, il s'agit de RL ... n'est-ce pas ?
Je ne parle que des maillages récurrents... l'essence est la même, seules les approches peuvent être différentes...
vous pouvez construire quelque chose comme ça, vous pouvez faire sans RL et juste enseigner quelque chose
Je ne parle que des maillages récurrents... l'essence est la même, mais les approches peuvent être différentes...
tu peux construire quelque chose comme ça, tu peux juste enseigner quelque chose sans rl
Maxim, dites-moi, avez-vous écrit la grille vous-même ? Ou avez-vous utilisé un modèle tout fait ?
Prêt à l'emploi, principalement en Python
Regardez la suite. Cette semaine, ça marche. Le prochain a encore besoin d'un test, avec une nouvelle logique.
Je pense que si vous négociez sur le marché, vous pouvez ajouter un slippage de 10%-20% de la hauteur de la bougie minute si elle est trop haute (c'est-à-dire s'il y a eu un gap).
Et s'il est en suspens, il faut alors sauter les transactions aux chandeliers de très haute minute (gaps).
il suffit de prendre un spread moyen (dans lequel il faut inclure la commission, le cas échéant)*1,5, pour les tests de résistance, s'il ne s'agit pas d'un hft sauvage. C'est-à-dire qu'elle dépend du nombre de transactions.
et surveiller les dérapages de votre société de courtage. Si elle est importante, le problème ne se situe pas au niveau du TS.
Si vous voulez vérifier l'importance du glissement, alors le problème ne vient pas du TS. Votre testeur est beaucoup plus flexible et rapide, sans frais généraux. Mieux adapté à l'optimisation, par exemple.
Regardez la suite. Cette semaine, ça marche. Le prochain est toujours un test, avec une nouvelle logique.
Cool !
Cool !
Il y a des trucs sympas sur Internet pour prédire le comportement de différents robots dans un environnement inconnu. De la théorie du contrôle.
Il existe sur Internet d'excellents documents sur la prédiction du comportement de différents robots dans un environnement inconnu. De la théorie du contrôle.
En russe ? Envoyez-moi un lien.
Alors, tu utilises tes propres trucs ou c'est le script du même gars ?
en russe ? Envoyez-moi un lien.
Tu utilises ton propre script ou celui du même gars ?
Anglais... c'est un accès fermé sur le support, il faut un abonnement payant.
Je suis en train de faire un autre bot... c'est juste un essai.mettez-y lstm ou gru et quelques renforts... puis passez aux nouvelles architectures NS pour les séries temporelles