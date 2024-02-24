L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2021
Alors prends-le et échange les deux premiers jours et ne te baise pas la tête ))
ou essayez de vous préformer en ligne
Cette semaine jusqu'à jeudi est bonne) mais je n'ai pas encore vu de retournement de marché. Il n'est pas clair à quel point la réponse sera rapide
le marché n'a pas changé pour vous et je ne sais pas encore comment utiliser lstm.
Vous avez déjà utilisé lstm ? Essayez, c'est cool.
Vendre uniquement ?
Vendre ?
Où acheter là-bas ?
où acheter
Est-ce que vous vous entraînez uniquement à Sell ou dans les deux sens et la grille se met en place toute seule) ?
par moi-même
Vous utilisez lstm ? Essayez, c'est cool.
c'est-à-dire que c'est comme un cycle de décision ?
pourquoi le neuro ouvre-t-il une position toutes les 6 bougies ?
pas tous, ça arrive comme ça
J'ai décidé de faire un analogue du testeur, non pas pour exécuter la formation et son évaluation dans le testeur terminal, mais pour permettre à NS/forest d'évaluer rapidement les résultats de la formation.
Je prévois de prendre comme données d'entrée pour les calculs :
1) OHLC par Bid
2) commission - peut être facturée au moment de l'ouverture de la transaction
3) swap - peut être facturé au moment du changement de jour
4) OHLC par Asc - au lieu du spread. Puisque l'écart sur la barre est spécifié comme étant le minimum pour la durée de vie de la barre. Au moment de l'OHLC, les écarts n'étaient probablement pas minimes, mais plus importants. Lors des mouvements brusques, ils étaient beaucoup plus grands. Nous devrons utiliser des données de ticks réels, c'est-à-dire que la préparation nécessitera la traversée complète de ticks réels.
Une demande aux développeurs (s'ils regardent ici) - puis-je ajouter OHLC sur Asc aux informations sur les barres ?
Autre chose à considérer ?
Peut-être existe-t-il un testeur prêt à l'emploi ? Même sans OHLC sur Asc serait bon comme base pour l'affinement.
Et si par des trades en attente, nous devrions sauter les trades aux chandeliers de très haute minute (gaps).