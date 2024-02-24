L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1975
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je l'ai testé avec la propagation - eh bien, il semble que cela traîne, c'est pire. La semaine prochaine, je vais le réécrire pour le terminal et il sera possible de le soumettre aux tests.
Avez-vous un tableau avec la répartition ?
J'ai ajouté de nouveaux prédicteurs (toutes sortes de rendements selon ma technologie, la volatilité, le canal de régression pour le jour), je pense que cela s'est avéré correct - pas parfait - c'est plausible.
Mais même avec les anciens, je suis du bon côté, 30 modèles (100%) dans la zone verte - sympa, je ne sais pas, peut-être que les paramètres d'entraînement de CatBoost l'ont aussi influencé.
Je l'ai testé avec la propagation - eh bien, il semble que cela traîne, c'est pire. La semaine prochaine, je le réécrirai pour le terminal et pourrai le soumettre aux tests.
Puis-je utiliser des chiens de garde ?
Au fait, c'est une erreur de l'analyseur de paquets. Je l'ai réparé de cette façon :
Le standard, c'est le Jedi dans les paramètres. J'ai installé Pylance et changé 'jedi' en bas de page en Pylance dans les paramètres du studio via la recherche. Maintenant, il voit tous les champs du paquet et ne donne pas d'erreur.
Je l'ai)
14. Assemblages Quick R
15. Compilateur JIT
Pourquoi avez-vous besoin de tout ça ?
Vous avez un algorithme qui fonctionne, mais il manque de vitesse ?
vous avez une idée super géniale mais la puissance de traitement vous fait défaut ?
pourquoi avez-vous besoin de tout cela ? concentrez-vous sur le cp, tout le reste c'est juste des conneries.
Écoutez-moi, j'ai les ECLIPS, et vous le pouvez aussi. Essuie ta moue baveuse et continue à travailler :-)
Vous comprenez déjà R-ka ? Profesor))
Et les index des heures ?
J'ai créé un bouton magique qui réduit/augmente le nombre de transactions.
se lancer dans le python, vous allez tester... j'en ai déjà marre de coder autant)
J'ai créé un bouton magique qui réduit/augmente le nombre de transactions.
se lancer dans le python, vous allez tester... J'en ai déjà marre de coder autant ;)
j'aimerais être un programmeur en un jour))
Mon pipeline. L'objectif initial est de créer une base pour des recherches ultérieures, l'objectif final est de battrele système "classique".
Basé sur une forêt, mais facilement remplaçable par un réseau neuronal. Il y a le chargement à partir d'un fichier, les rendus, le réglage de la profondeur de l'historique (taille des entrées), l'importance des entrées, l'erreur sur le plateau et la validation, le testeur simple.
Le plan est d'ajouter un zigzag, ma, modifier le testeur.
Toute critique est la bienvenue.
Pourquoi avez-vous besoin de tout ça ?
vous avez un algorithme qui fonctionne, mais qui manque de vitesse ?
vous avez une idée super géniale mais pas assez de puissance de calcul ?
Pourquoi avez-vous besoin de tout ça ? Concentrez-vous sur le TS, tout le reste c'est de la merde.
J'ai un système, mais pas assez de vitesse.
Mon pipeline. L'objectif initial est de créer une base pour des recherches ultérieures, l'objectif final est de battrele système "classique".
Basé sur une forêt, mais facilement remplaçable par un réseau neuronal. Il y a le chargement à partir d'un fichier, les rendus, le réglage de la profondeur de l'historique (taille des entrées), l'importance des entrées, l'erreur sur le plateau et la validation, le testeur simple.
Le plan est d'ajouter un zigzag, ma, modifier le testeur.
Votre critique est la bienvenue.
Ce "système" est conçu pour un concessionnaire avec des glissements positifs.
Ce "système" est conçu pour un jour avec des glissements positifs.