L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1973
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Tu as compris un peu la logique du script ?
Alors, qu'est-ce que c'est ? Tu as compris la logique du script ?
Non, je n'ai pas encore compris la logique de la NS, je n'arrive toujours pas à l'atteindre.
Je vous enverrai mon exemple d'apprentissage à partir de citations. Mais d'abord, lisez un livre sur la syntaxe, au moins en passant, sinon vous serez confus ;)
L'essentiel est de travailler avec des listes (à la manière des tableaux), comment les séparer, sélectionner des éléments, etc.
et les boucles
ou tu seras stupide.)
Il n'y a pas d'autre endroit où aller))
L'essentiel est de travailler avec des listes (comme des tableaux), comment les séparer, sélectionner des éléments, etc.
C'est vrai, c'est déroutant. En P, tout est séparé, une matrice est une matrice, un vecteur est un vecteur, une feuille est une feuille, mais en Python tout est dans une seule pile (( mais je vais essayer de le faire ))
Il n'y a pas d'autre endroit où aller))
c'est simple, c'est la langue la plus simple.
Il n'y a pas d'autre endroit où aller ;))
C'est vrai, c'est déroutant... En R, tout est séparé, une matrice est une matrice, un vecteur est un vecteur, une feuille est une feuille, alors qu'en python, tout est dans un seul et même tas (( mais je vais essayer de...
En python, tout ce qui est dans un tableau est une liste. Il peut y avoir à la fois des éléments numériques et d'autres éléments. Il y a aussi tuple, dictionnaire, set... mais ils sont rarement utilisés. On utilise surtout des listes.
Si vous avez besoin de cadres de données, utilisez le paquet Pandas, qui en contient une grande quantité et plus encore. Je n'ai jamais vu un tel paquet avant.
Si vous voulez une liste à une dimension, c'est un vecteur, si vous voulez une liste à deux dimensions, c'est une matrice, etc.
Plus le chemin est long, plus le délai est long.
réécrivez-le en mql - un réseau convolutif profond, il vous faudra deux ou trois ans pour écrire le code ..... Mais en même temps, vous gagnerez un dixième de seconde pour transférer les données, car c'est si important lorsque vous négociez des minutes !
Alors, faites-le ! :)
Eh bien, réécrivez-le en mql - un réseau convolutif profond, il ne vous faudra que deux ou trois ans pour écrire le code ..... Mais en même temps, pour cela, vous gagnerez un dixième de seconde sur le transfert des données, car c'est tellement important lorsque vous négociez des minutes !
Alors, faites-le ! :)
Je voulais vous parler des Pipe Channels comme alternative au transfert de données, mais il s'est avéré que cette question n'est pas traitée dans R, hélas.
Mais j'ai trouvé un article sur l'obtention de statistiques macroéconomiques via R - il peut être utile d'inclure des données fondamentales dans le jeu de données.
J'ai également trouvé des informations intéressantesici:
"14. Constructions rapides de R
Revolution Analytics, rachetée plus tard par Microsoft, a fait un travail formidable d'optimisation de R. Leur produit Revolution R est désormais connu sous le nom de Microsoft R Open.
L'un desavantages de cette version est l'utilisation de la bibliothèqueIntel Math Kernel, qui accélère les opérations matricielles de manière significative (ce qui est remarquable lorsque l'on travaille avec de grandes matrices).
Où télécharger: https://mran.microsoft.com/download
Instructions d'installation: https://mran.microsoft.com/documents/rro/installation
"
"
15. Compilateur JIT
À l'époque de la version 2.13 de l'interpréteur R, l'un de ses principaux développeurs a créé le paquetcompilateur, qui a considérablement amélioré les performances de R lors de l'exécution de code avec des boucles. Les effets de son utilisation sont parfois si notables que le paquet est maintenant inclus dans le paquet R standard, et pour toutes les fonctions standard le bytecode est généré à l'étape de construction des paquets respectifs.
"
Avez-vous essayé l'une ou l'autre de ces solutions ? Y a-t-il vraiment un gain de performance ?
maintenant même metatrader ne fonctionne pas )))) ahah, je me sens comme un nerd impuissant)))
Écoutez-moi, j'ai compris l'ECLIPS et vous le pouvez aussi. Essuie ta bave de mauviette et continue à travailler :-)
pouvez-vous me donner un lien vers le code source sur githab ? il y a peut-être une théorie à ce sujet.
Bonjour Maxim Dmitrievsky. Je viens de lire votre courriel. Il n'y a rien sur githab. J'ai pris un code réseau simple et je l'ai modifié pour moi. Ce qui a été décisif pour moi, c'est de supprimer les déchets de l'historique des tics. Python
Le terminal a démarré, mais je ne pense pas qu'il ait fait autre chose, encore 4 erreurs
Au fait, c'est une erreur de l'analyseur de paquets. Je l'ai réparé de cette façon :
Le standard est le Jedi dans les paramètres. J'ai installé Pylance et changé 'jedi' en bas de page en Pylance dans les paramètres du studio via la recherche. Maintenant, il voit tous les champs du paquet et ne donne aucune erreur.