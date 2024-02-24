L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1971
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je n'ai pas pu m'empêcher de le poster ;) j'ai pleuré à chaudes larmes ;)
Max, envoie-moi un code Python simple avec chargement de données et apprentissage, car je n'ai pas la moindre idée de ces tutoriels.
dans quels tutoriels ?
Oh merde, je lisais un article génial d'un gourou de la formation, mais tous les exemples ne fonctionnent pas parce que l'article datait de 2008)) Je n'ai plus cette syntaxe)
J'ai regardé des vidéos qui m'ont appris à déclarer des variables pendant 2 heures ...
Je n'en ai plus envie ;)), j'ai besoin de telles tâches pour être motivé...
Utilisez-vous la POO ?
Oh merde, j'étais en train de lire une sorte d'article cool d'un gourou de l'apprentissage, mais tous les exemples ne fonctionnent pas parce que l'article a été publié en 2008 ;)) Je n'ai plus cette syntaxe ;)
Je regardais des vidéos et ils m'ont appris à déclarer des variables pendant 2 heures ...
Je n'en ai plus envie ;)), j'ai besoin de telles tâches pour être motivé...
Utilisez-vous la POO ?
Python est en principe OOP, tous les objets sont là ) Vous voulez dire les classes ? Eh bien, parfois, si vous en avez besoin. La plupart du temps inutile.
python est en principe OOP, tous les objets sont là ;)
Oui R est exactement la même chose là aussi tous les objets mais les classes je ne l'ai découvert qu'il y a quelques jours)))) en regardant le code de "notre" programmeur.
Comment ça, des cours ?
Oui, R a aussi tout, je ne le savais même pas, c'est embarrassant.
Au fait, ma première impression de python n'est pas très bonne ...
ne pensez pas que je fais de la publicité ou quoi que ce soit, mais en R, les dessins sont +- 2 fois plus courts qu'en python et lisibles.
mais je vais mettre ça sur le compte de l'inexpérience.
Oui, R est exactement le même, il a aussi tous les objets mais je n'ai appris les classes qu'il y a quelques jours)))) quand j'ai regardé le code de "notre" programmeur.
Oui, R a tout ça aussi, je ne le savais même pas, honte à moi.
Au fait, ma première impression de python n'est pas très bonne ...
ne pensez pas que je fais de la publicité ou quoi que ce soit, mais en R, les dessins sont +- 2 fois plus courts qu'en python et lisibles
mais mettons ça sur le compte de mon inexpérience.
R est plus court en moyenne, oui. Mais tu dois mémoriser toutes sortes de gribouillis. En python, la syntaxe est plus classique et familière, mais pas trop compliquée avec toutes sortes de parenthèses et autres.
n'a pas fonctionné, peut-être dans le mt besoin de faire quelque chose d'autre
pandas et bibles mt installés
ça n'a pas marché, peut-être que quelque chose d'autre doit être fait dans mt
pandas et mtbibbles installés
from datetimeimport datetime
importer datetime au début.
les erreurs de synchronisation doivent être ignorées.
vous pouvez l'exécuter en lignes avec shift+enter et vérifier
from datetimeimport datetime
Importez-le d'abord, sinon datetime ne pourra pas comprendre
l'erreur de timestamp devrait être ignorée. je ne sais pas pourquoi.
vous pouvez l'exécuter en lignes avec shift+enter et vérifier
il a ouvert le terminal mais je ne pense pas qu'il ait fait autre chose, j'ai encore eu 4 erreurs
dans tensorflow-dans keras-dans theano -dans mxnet-dans pyTorch- etc ....
Quelle est cette liste, de quoi s'agit-il ?
Je n'ai pas vu lebouton-"convertir des millions de lignes de code, créer et entraîner un réseau profond convolutif en mql! !! parce que je suis un trader et que je le veux".
Il ne s'agit pas de créer, en termes de processus d'apprentissage, mais de résultats - ne vous méprenez pas. Tous ces langages sont bons pour trouver une solution, mais il est préférable d'appliquer le modèle déjà présent dans MQL.
Mais le monde entier l'utilise, c'est probablement un jeu de hasard.
:)
La méthode décrite ici fonctionne mieux sur des échantillons multi-classes, et lorsqu'il y a deux ou trois classes, la solution semble redondante.