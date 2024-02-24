L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1970
Il y a un sentiment d'incertitude... que le résultat ne permettra même pas de payer l'électricité.
Je n'ai juste pas le temps pour ça en ce moment.
Rappelez-vous que j'ai dit que si tout se passe de manière fabuleuse, alors quelque chose ne va pas... Le résultat devrait être la moyenne.... Vous devez tout vérifier soigneusement.... Max si c'est OOS, c'est soit une coïncidence, vérifiée par des optimisations répétées de la fenêtre glissante, soit un coup d'œil furtif quelque part...... Prenez-le comme un entraînement lorsque vous obtenez de tels résultats pour douter. Après tout, vous comprenez que nous travaillons contre des géants du marché dotés d'une puissance de calcul et d'équipes d'experts, vous ne pouvez pas vous contenter de le prendre et de le jouer parfaitement. Ce n'est pas réel.... les actions doivent croître à un angle de 45 degrés, avec un bon résultat, le rapport bénéfice/perte est de 3:1 IMHO
je le fais juste et c'est tout, je n'ai aucune émotion à ce sujet) j'aime le processus
Je le fais simplement, je n'ai pas d'émotions à ce sujet.
Et dans quel IDE écrivez-vous ?
VSCode, comme un studio visuel léger. Vous pouvez utiliser un plugin python pour la coloration syntaxique et c'est tout.
Exécutez-le..., le studio est magnifique :))))
c'est tout ce que je sais faire))
apprendre ) installer un plugin python, google manuals, il y en a en russe
Allez dans les extensions, écrivez Python dans le volet de droite et installez le premier plugin.
vous devrez également y configurer le débogueur, mais ce n'est pas important.
Je ne peux pas installer le plugin, je ne l'ai pas sur mon téléphone, il ne semble pas tirer, demain je vais essayer
Alors qu'est-ce qui ne va pas avec MetaTrader ? Il existe toutes sortes de fenêtres, sans parler des modules d'options. L'essentiel est de le mettre en place correctement.