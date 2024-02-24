L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1970

Rappelez-vous que j'ai dit que si tout se passe bien, il y a un problème... Le résultat devrait être la moyenne.... Il faut tout vérifier soigneusement.... Max si c'est OOS, c'est soit une coïncidence, vérifiée par des optimisations répétées de la fenêtre glissante, soit un coup d'œil quelque part...... Prenez-le comme un entraînement lorsque vous obtenez de tels résultats pour douter. Après tout, vous comprenez que nous travaillons contre des géants du marché dotés d'une puissance de calcul et d'équipes d'experts, vous ne pouvez pas vous contenter de le prendre et de le jouer parfaitement. Ce n'est pas réel.... Les capitaux propres devraient croître à un angle de 45 degrés, dans un bon cas, le rapport entre les profits et les pertes est de 3:1.
elibrarius:
Il y a un sentiment d'incertitude... que le résultat ne permettra même pas de payer l'électricité.

Je n'ai juste pas le temps pour ça en ce moment.

 
J'ai décidé d'installer SmartICS et je me suis souvenu que j'avais une machine virtuelle avec NSH sous XP, et qu'en pensez-vous ? J'ai démarré Windows, cliqué sur l'icône HP et il a démarré sans problème, mais ce logiciel n'est pas d'une grande utilité, ne serait-ce que pour y connecter vos bibliothèques.....
Mihail Marchukajtes:
je le fais juste et c'est tout, je n'ai aucune émotion à ce sujet) j'aime le processus

 
Maxim Dmitrievsky:

Je le fais simplement, je n'ai pas d'émotions à ce sujet.

Mec, c'est amusant quand tu sais exactement ce que tu peux appliquer en pratique et pas seulement de jolies images à dessiner......
 
Maxim Dmitrievsky:

Et dans quel IDE écrivez-vous ?

mytarmailS:

Dans quel IDE écrivez-vous ?

VSCode, comme un studio visuel léger. Vous pouvez utiliser un plugin python pour la coloration syntaxique et c'est tout.

 
Maxim Dmitrievsky:

VSCode, comme un studio visuel léger. Il existe un plugin python pour la coloration syntaxique et c'est tout.

Exécutez-le..., le studio est magnifique :))))

c'est tout ce que je sais faire))

 
Maxim Dmitrievsky:

apprendre ) installer un plugin python, google manuals, il y en a en russe

Allez dans les extensions, écrivez Python dans le volet de droite et installez le premier plugin.

vous devrez également y configurer le débogueur, mais ce n'est pas important.

Je ne peux pas installer le plugin, je ne l'ai pas sur mon téléphone, il ne semble pas tirer, demain je vais essayer

 

Alors qu'est-ce qui ne va pas avec MetaTrader ? Il existe toutes sortes de fenêtres, sans parler des modules d'options. L'essentiel est de le mettre en place correctement.


