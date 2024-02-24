L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 949
Quelle autre tendance dans le classement ? Les erreurs de prédiction de classe déchireront la tendance - il ne restera rien de la tendance.
Pourquoi pas, je n'identifie que les entrées, les sorties seront calculées par chalutage et non par les résultats du MO.
Bien sûr, bordel de merde !
Quels autres ?
Je vais les compter.
J'ai hâte d'y être !
Attendre avec intérêt !
Ici.
Le nombre d'arbres requis a augmenté, mais certainement pas de 100.
Il compte mal : il devrait être compté par colonne, c'est pire qu'avant, mais c'est encore très bien.
Erreur globale : 17,1%, erreur moyenne par classe : 18,83333%.
Matrice d'erreurs pour le modèle Random Forest sur Pred_027_2016_H2_T.csv [test] (counts) :
Prévu
Réel -1 0 1 Erreur
-1 19963 5131 328 21.5
0 2259 37753 2104 10.4
1 404 5703 17597 25.8
Matrice d'erreurs pour le modèle Random Forest sur Pred_027_2016_H2_T.csv [test] (proportions) :
Prévu
Réel -1 0 1 Erreur
-1 21.9 5.6 0.4 21.5
0 2.5 41.4 2.3 10.4
1 0.4 6.3 19.3 25.8
Erreur globale : 17,4%, erreur moyenne de classe : 19,23333%.
La remarquable stabilité de l'erreur est très encourageante.
Merci ! L'ensemble des prédicteurs n'est donc pas si mauvais, et il y a un intérêt à l'élargir !
Ou peut-être que l'échantillon est juste très typique ? Je pense que d'une manière ou d'une autre, nous devrions être formés sur un fichier de 2015, et testés sur 2016 - il y a des tendances mondiales de sens contraire, je pense que le système ne pourra pas fonctionner aussi efficacement là-bas.
Eh, j'aimerais savoir comment faire autrement pour que ça marche... Je me demande si l'échafaudage chez Maxim's et ici est le même en termes de logique de formation ou non ?
J'ai écrit plus haut, et je vais le répéter :
PS.
Les prédicteurs sont déjà en excès.
Pas vraiment, ce n'est pas tout ce que j'utilise dans le trading réel, y compris en utilisant les ATS.
J'espère vraiment que le réseau pourra surpasser l'EA optimisé sur l'histoire :)
Où as-tu ramassé autant de farthers ? Les as-tu sélectionnés manuellement pour qu'ils correspondent à la stratégie ? c'est fou :)
la logique de l'échafaudage devrait être +- la même
Mais voici un modèle différent :
Le résultat est que TOUT le reste, bien que le modèle soit qualitativement différent, devrait mal fonctionner sur vos données.
Nous devons mettre la randomForest à niveau.
Pourquoi diviser un fichier si tout est déjà divisé en deux fichiers ? Je ne sais pas comment le faire en R, personne n'a jamais pu me l'expliquer, je suppose que je suis stupide.
Diviser est un jeu d'enfant, le problème est le préjugé contre R.
Quel est le besoin d'un filet ?