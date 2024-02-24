L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1851
Alexei, merci beaucoup. Je vais certainement tout vérifier et vous faire part du résultat. Quant à l'anticipation, elle est absolument sans importance et ne se produira pas si l'EA écrit comme l'indicateur lit. S'il n'y a pas de différence entre eux, cela n'aura aucune importance. Alternativement, lorsqu'une nouvelle barre apparaît, nous attendons le premier changement d'OI et enregistrons la nouvelle valeur pour la première barre précédente. Nous pouvons même enregistrer non pas une nouvelle valeur, mais l'ancienne qui était la dernière pour la première barre. C'est-à-dire qu'en fait, nous commencerons à l'écrire à la fin de la mesure précédente.
L'important n'est pas l'OI que nous attribuons à la barre minute, mais la façon dont l'indicateur sera lu dans le fichier.
Pensez également non seulement à la formation, mais aussi à l'utilisation du modèle lorsque les données seront extraites du marché - les données les plus fiables y seront disponibles. Pour l'instant les données seront sauvegardées à l'ouverture de la bougie, c'est-à-dire que sur la barre zéro il n'y aura pas de changement après l'ouverture (si j'ai bien compris :) ). Si vous avez besoin de données sur une barre de fermeture, vous pouvez la modifier dans tous les cas, la seule différence étant la valeur de la dernière ou de l'avant-dernière barre.
néocognitron - une sorte de réseau convolutif mais sans professeur
https://habr.com/ru/post/214317/
Qui comprend comment cela fonctionne, s'il vous plaît expliquez-moi
Si vous n'utilisez pas de barre de zéro, vous pouvez bien sûr faire une anticipation. J'en ai fait un sur mesure ici, la façon dont je travaille avec les données.
La seule chose qui me perturbe est.
Cette inégalité ne peut être respectée. En effet, l'heure du premier tick peut ne pas coïncider avec l'heure d'ouverture de la bougie. Sauvegarde de l'heure à partir du fichier,
Arh_Time=StringToTime(str);
tronquer l'heure à la minute près à partir de la variable NewTime.
Et à propos de la récompense - je pensais l'avoir déjà gagnée :)
Oui, il y aura un écart et vous devrez réécrire la valeur de la deuxième barre. Mais ma question reste sans réponse : la condition d'une nouvelle barre sera-t-elle remplie lorsqu'une boule s'ouvre et passe quelques ticks, par exemple, et qu'ensuite l'OI est modifié ?
La vérification d'une nouvelle barre se produit après un changement de volume, donc nous devrions arriver à la partie du code où l'enregistrement a lieu.
Malheureusement, il n'écrit pas la première ou la deuxième mesure en mode raltime. Quand je recompile l'indicateur, l'historique se charge mais seulement jusqu'à la troisième barre, ni la deuxième ni la première ne sont mises à jour, bien qu'elles soient dans le fichier.
Il n'écrit pas où ? Le conseiller expert n'écrit pas ? Essayez l'ancienne version de l'EA où il écrit plusieurs fois par minute et voyez si l'indicateur fonctionne correctement avec elle.
Je m'occupe de l'EA maintenant, il continue à changer la valeur de la première barre dans le fichier pour une raison quelconque. Je pense que le nouveau bar est toujours meilleur. Si je ne l'avais pas vérifié maintenant, j'aurais trébuché.
Et ainsi de suite à chaque recompilation. Qu'est-ce que HZ ? J'ai déjà essayé plusieurs choses, parfois il se charge, parfois non...
Mon EA n'écrit pas du tout votre EA - je dois l'essayer. J'ai déjà essayé et cela ne fonctionne pas, je ne veux pas qu'il s'ouvre ou se ferme.
Vous devez spécifier le contrat à terme actuel partout. Bien sûr, ça ne fonctionne pas dans Splice. Si j'essaie d'utiliser une alternative, je montrerai la version actuelle de l'indicateur, qui ne charge que la deuxième barre lors de la compilation, alors que la première barre change toujours, je comprends que c'est l'OM actuel.
Alexey, est-il possible de faire en sorte que l'indicateur lise les lectures du fichier pour la première barre lorsqu'une nouvelle barre apparaît et ainsi la synchronisation la plus complète sera réalisée. En fait, il ne se tiendra pas sur le graphique, et il sera appelé périodiquement de signal en signal... Le problème est que l'EA utilise le carnet du marché et que l'indicateur reçoit des données de la bourse, ce qui entraîne une énorme divergence en temps réel. Je pense que nous devrions utiliser le suivi des livres de marché et l'indicateur commencera à fonctionner avec ces entrées. Profit !!!!!
Je pense que la seule source d'obtention de l'OM doit être l'EA et la duplication des demandes à l'échange n'est pas acceptable, sinon on se donne la peine de négocier. Qu'en pensez-vous ?