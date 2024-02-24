L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1857
montrent des photos de kamins et d'amas de kochu, alors pas clair
kmins
kohonen
En regardant les prototypes, on constate qu'ils sont assez similaires, mais que peut-on attendre avec seulement trois clusters ?
kmins
kohonen
Mec, j'aurais dû mettre à l'échelle les graphiques, je ne vois pas très bien.
J'essaierai d'écrire un CT plus court, je m'y mettrai plus tard. Donc oui, c'est similaire... mais au niveau de la logique commerciale, il peut y avoir quelques différences.
Vérifiez que les grappes de cohonen montantes et descendantes ne dépassent pas +-0.001 sur la première heure dans l'une des directions. Et en général (en moyenne) le vecteur du mouvement des prix est déjà clair à la 1ère heure (sera-t-il dirigé ou inversé).
Et vous devriez l'examiner pour différentes paires d'heures voisines. Il est clair que quelque part, ce sera mieux, et quelque part, ce sera pire.
Vous voulez dire filtrer par heures où vous pouvez faire du commerce et heures où vous ne pouvez pas ?
Il existe différents clusters pour différentes paires d'heures. Certains signaux sont différents pendant 1 à 2 heures, d'autres pendant 5 à 6 heures. Certains d'entre eux ne sont pas du tout prévisibles
parce que tout est basé sur les cycles saisonniers et le regroupement de la volatilité. Les transitions d'une session à l'autre sont intéressantes et ainsi de suite.
vous pouvez prendre plus de 2 heures
et le perseptron donne de moins bons résultats, mais plus lisses.
>>> clf.score(X_train, y_train)
0.7438271604938271
>>> clf.score(X_test, y_test)
0.7407407407407407
Et si nous prenons des segments de taille inégale, mais, disons, décomposés en ZZ ?
Avez-vous essayé de sélectionner plus de clusters et de prédire de manière binarique un certain cluster ?
le nombre de clusters n'affecte pas la qualité de la classification
Non, je n'aime pas les ZZ.
Bravo Maxim, je te fais une ovation pour ZZ. ZZ est une impasse sur tous les fronts.... Je suis sérieux. Prouvé plus d'une fois et tout cela parce qu'il n'a aucune valeur sur la barre de zéro, bien que des tentatives pour en créer une aient été couronnées de succès, mais seulement en NS.
Sinon, Maxim est une étude très intéressante. Je pense que vous pouvez faire des options binaires en une fois avec un tel système. Ils se demanderont pourquoi vous êtes si prévoyant. Ils ne devineront même pas que vous êtes équipé d'un puissant compagnon qui casse leurs BO. ....
Très intéressant - je dois l'essayer, pouvez-vous écrire le code en python ?
Les modèles formés peuvent être exportés vers la métaque en une seule fois, sous forme de fonctions prêtes à l'emploi. Un arbre ou une forêt
et là vous pouvez utiliser différentes stratégies dans le testeur