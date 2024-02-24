L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1836

Rorschach:
Que signifie 1 bar pour Ma(100) ? Mais un tel changement est suffisant pour faire fonctionner le système le plus stupide (bien que logiquement il devrait être d'au moins 50). Attention aux vélos et aux cycles.

Cela arrive)))) Parfois, même une seule barre est importante))))

 
Cela ne se produit pas. C'est un pur hasard et rien de plus. Si ce bar a conduit à une amélioration. Alors c'est local....
 
Combien de temps)))) et comment dire quand la chance a tourné))).

 
Le marché existe dans l'instant. Ici et maintenant. Et la situation est telle qu'il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs ici et maintenant. Pas plus.....
 
Je ne suis pas d'accord. Le marché est un concept qui décrit les actions des opérateurs en relation avec le monde extérieur, de manière très étroite. Et personne ne pourra jamais annuler l'inertie, c'est un phénomène naturel. Les escalopes grésillent après l'arrêt du gaz par inertie))))))

 
OOO Buddy, content que tu sois sur le sujet. Mais je veux te bouleverser. Le prix actuel est formé par la présence momentanée d'acheteurs et de vendeurs ici et maintenant. Leur nombre et leur force (volume de transactions), ici et maintenant, déterminent l'évolution du prix dans un avenir proche. Avant de poursuivre votre discussion, veuillez regarder cette vidéo. Nous allons continuer là. Tu regardes juste jusqu'à la fin. Sans aucune banalité. C'est là que la perspicacité entre en jeu. En attendant...... !!!!
"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест
"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест
  • www.youtube.com
Работа с улыбкой волатильности: причины возникновения, свойства, моделирование улыбки, реставрация функции распределения будущих цен. http://www.itinvest.ru ...
 
Leur nombre et leur puissance (volume des transactions)

La question bête, qui forme le SB ou qui peut être estimé ou nous devons admettre qu'il y a des facteurs spécifiques que nous ne pouvons pas prendre en compte actuellement et ils affectent quelque chose. Amener la série à la stationnarité pour la calculer est une hypothèse. Perte d'informations parfois significatives pour le résultat))))

 
Êtes-vous un imbécile ou faites-vous semblant ? Non, sérieusement ?

Il y a un delta, un volume et un OI qui forment la valeur future de l'actif et ne m'emmerdez pas avec vos fantasmes, je vous en prie !!!!!!.

De plus, nous avons convenu de poursuivre la discussion après que vous ayez regardé la vidéo ci-dessus ... Mais apparemment, vous avez ignoré cela aussi..... La tristesse...

 

Un système de trading à travers les yeux d'un algotrader

> inspect(head(rules.sorted,20))   
     lhs                                         rhs   support    confidence lift     count
[1]  {(11)(10)(-1),(3)(2)(-1),(34)(32)(-1)}   => {BUY} 0.01007600 0.3608563  1.330182 118  
[2]  {(3)(2)(-1),(34)(32)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01016139 0.3606061  1.329260 119  
[3]  {(2)(1)(-1),(34)(32)(-1),(7)(6)(-1)}     => {BUY} 0.01007600 0.3586626  1.322096 118  
[4]  {(5)(4)(-1),(8)(6)(-1),(8)(7)(-1)}       => {BUY} 0.01058834 0.3542857  1.305962 124  
[5]  {(30)(28)(-1),(7)(6)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01127145 0.3529412  1.301005 132  
[6]  {(17)(16)(-1),(20)(18)(-1),(6)(5)(-1)}   => {BUY} 0.01075912 0.3519553  1.297371 126  
[7]  {(18)(16)(-1),(2)(1)(-1);1}              => {BUY} 0.01075912 0.3500000  1.290164 126  
[8]  {(18)(16)(-1),(2)(1)(-1),(2)(1)(-1);1}   => {BUY} 0.01075912 0.3500000  1.290164 126  
[9]  {(12)(11)(-1),(17)(16)(-1),(37)(36)(-1)} => {BUY} 0.01007600 0.3491124  1.286892 118  
[10] {(12)(11)(-1),(39)(37)(-1)}              => {BUY} 0.01383315 0.3483871  1.284218 162  
[11] {(34)(32)(-1),(4)(3)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01024678 0.3468208  1.278445 120  
[12] {(12)(11)(-1),(2)(1)(-1),(34)(32)(-1)}   => {BUY} 0.01007600 0.3450292  1.271841 118  
[13] {(2)(1)(-1),(3)(2)(-1),(34)(32)(-1)}     => {BUY} 0.01135684 0.3445596  1.270109 133  
[14] {(3)(2)(-1),(34)(32)(-1),(5)(4)(-1)}     => {BUY} 0.01050295 0.3445378  1.270029 123  
[15] {(2)(1)(-1),(34)(32)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01007600 0.3430233  1.264446 118  
[16] {(11)(11)(-1),(22)(21)(-1)}              => {BUY} 0.01110067 0.3430079  1.264390 130  
[17] {(43)(43)(-1),(5)(4)(-1)}                => {BUY} 0.01289386 0.3424036  1.262162 151  
[18] {(12)(11)(-1),(26)(26)(-1),(3)(2)(-1)}   => {BUY} 0.01024678 0.3418803  1.260233 120  
[19] {(13)(12)(-1);2}                         => {BUY} 0.01110067 0.3412073  1.257752 130  
[20] {(13)(12)(-1);1,(13)(12)(-1);2}          => {BUY} 0.01110067 0.3412073  1.257752 130  




R - tu es juste apuenen ! :)

 
mytarmailS:

Un système de trading à travers les yeux d'un trader



R - tu es juste apuenen ! :)

Cool toy))))

