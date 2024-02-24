L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1836
Que signifie 1 bar pour Ma(100) ? Mais un tel changement est suffisant pour faire fonctionner le système le plus stupide (bien que logiquement il devrait être d'au moins 50). Attention aux vélos et aux cycles.
Cela arrive)))) Parfois, même une seule barre est importante))))
Il n'y a rien de tel. Par pur hasard, rien de plus. Si ce bar a conduit à une amélioration. Alors c'est local....
Combien de temps)))) et comment dire quand la chance a tourné))).
Le marché existe dans l'instant. Ici et maintenant. Et la situation est telle qu'il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs ici et maintenant. Pas plus.....
Je ne suis pas d'accord. Le marché est un concept qui décrit les actions des opérateurs en relation avec le monde extérieur, de manière très étroite. Et personne ne pourra jamais annuler l'inertie, c'est un phénomène naturel. Les escalopes grésillent après l'arrêt du gaz par inertie))))))
Le prix actuel est formé par la présence momentanée d'acheteurs et de vendeurs ici et maintenant. Leur nombre et leur puissance (volume de transactions), ici et maintenant, déterminent le prix qui sera pratiqué dans un avenir proche.
La question bête, qui forme le SB ou qui peut être estimé ou nous devons admettre qu'il y a des facteurs spécifiques que nous ne pouvons pas prendre en compte actuellement et ils affectent quelque chose. Amener la série à la stationnarité pour la calculer est une hypothèse. Perte d'informations parfois significatives pour le résultat))))
Êtes-vous un imbécile ou faites-vous semblant ? Non, sérieusement ?
Il y a un delta, un volume et un OI qui forment la valeur future de l'actif et ne m'emmerdez pas avec vos fantasmes, je vous en prie !!!!!!.
De plus, nous avons convenu de poursuivre la discussion après que vous ayez regardé la vidéo ci-dessus ... Mais apparemment, vous avez ignoré cela aussi..... La tristesse...
