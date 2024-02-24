L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1829
Et qu'est-ce que ça va faire ? Rien.
tout fonctionne avec BP à nouveau, ça ne fonctionnera pas.
La façon dont vous souhaitez présenter les données n'est pas claire. S'il s'agit d'une série. Vous cherchez une sorte de répétition de combinaisons - de motifs dans cette série ? Décrivez-la clairement, sans émotion.
Eh bien, la ligne est une ligne, la bosse est la bosse...
Nous ne devons pas parcourir la ligne par une fenêtre coulissante, mais suivre un cycle jusqu'à ce qu'une règle de déclenchement soit exécutée, puis continuer jusqu'à ce que la règle suivante soit exécutée et ainsi de suite...
Un seul et même modèle, mais le modèle ne se trouve pas dans le prix mais dans la séquence d'événements (règles), l'événement pouvant être n'importe quoi.
Commencez à chercher toutes les combinaisons et regardez quelle succession d'événements (modèles) fonctionne...
Vous créez en quelque sorte un système de trading en mode automatique.
eh bien, la rangée devrait être laissée l'une à côté de l'autre, celle qui est bossue est celle qui est bossue...
Mais il ne s'agit pas de parcourir la rangée par une fenêtre coulissante, mais de suivre un cycle jusqu'à ce qu'une règle de déclenchement soit remplie, puis de passer à la règle suivante et ainsi de suite...
Un seul et même modèle, mais le modèle ne se trouve pas dans le prix mais dans la séquence d'événements (règles), l'événement pouvant être n'importe quoi.
Commencez à chercher toutes les combinaisons et regardez quels événements (modèles) fonctionnent...
Vous créez en quelque sorte un système de trading en mode automatique.
Donc vous revenez aux indicateurs et à l'optimiseur.
Je ne sais pas...
Vous pouvez imaginer n'importe quoi comme une série chronologique, il y a toujours du temps.
Mais si aucun algorithme de prédiction de BP ne peut prédire le prix de quelque manière que ce soit, la réponse n'est-elle pas évidente ?
Les gars, je me demandais sur quelles données vous cherchez des modèles ? J'ai lu ici sur le zigzag, la fenêtre flottante. Qu'est-ce que c'est ?
Selon le modèle de cause à effet de la variation des prix. Cause - Effet sur le prix. Quelle est la cause du changement de prix ? ? ???
Modèle : Smile -> OI, Delta, Volume -> Prix -> Indicateurs. Il ne s'agit pas d'un modèle temporel, mais d'un modèle causal. Tout le reste est bidon. Bonne chance !!!! Parce que j'en ai déjà trop dit :-)
Alors, qui est sur les couteaux à punir, sciccuns ? ????
c'est-à-dire que vous revenez en quelque sorte aux indicateurs et à l'optimiseur.
Pourquoi ? Expliquez votre enchaînement logique, comment êtes-vous parvenu à cette conclusion ?
Je propose un concept par lequel vous pouvez créer un TS de n'importe quelle complexité, de n'importe quel type en mode automatique. Qui a un tel concept ?
Je propose un concept permettant de créer automatiquement des CTs de toute complexité, de toute nature. Qui a un tel concept ?
Quels sont les avantages de cette approche ?
Moins : Le trader doit connaître l'essence du TS, et quels sont les plus ?
Il est temps de passer à autre chose que l'argument "pouvez-vous utiliser le MO pour prédire les mouvements de prix ou non", vous êtes en train de gagner du temps.
J'ai un réseau neuronal qui fonctionne depuis début mars. En supposant que ce n'est pas une émission que j'ai inventée et que c'est vrai, voici quelques informations importantes :
1. OUI, il existe des modèles et il est possible d'entraîner un réseau neuronal sur ces modèles.
2. En pratique, en utilisant ma méthode, vous pouvez obtenir une précision de réponse acceptable dans seulement 1% environ des questions posées. En d'autres termes, si vous demandez au réseau "où se situera le prix dans 5 minutes - à la hausse ou à la baisse ?" à chaque min-lumière, le réseau ne donnera la réponse qu'une fois sur 100. Si nous recueillons toutes les réponses plus tard, il apparaîtra comme étant exact à 65-70%. Ces résultats ont été obtenus en testant chaque modèle, le test comprend environ 100.000 questions, de cela nous obtenons 1000 réponses + tout cela confirme le marché réel pour le cinquième mois.
Mais vous ne devez pas attendre une réponse pour 100 questions. Il existe un moyen d'obtenir une réponse sur chaque chandelier. Ces réponses, bien sûr, avec une très faible "confiance" du réseau. Dans la pratique, si le réseau est forcé de répondre à chaque chandelier, l'estimation ne sera que de 51-52%, ce n'est pas suffisant pour le trading, mais cela donne une chance de voir comment il pense. Il s'avère qu'il pense tout à fait adéquatement, au niveau d'un trader débutant. Si nous mettons ses réponses sur une échelle de 0 à 100, nous verrons où elle attend un renversement de tendance, et où elle s'attend à une poursuite de la tendance.
4. La description ci-dessus fait référence à la prévision pour une certaine période de temps, par exemple 5 minutes ou 5 heures. Par conséquent, chaque modèle voit une "harmonique" spécifique et non l'ensemble du tableau. Le mouvement des prix consiste en la somme de ces harmoniques. Si nous créons des modèles avec des incréments d'une minute, par exemple de 5 minutes à 60 minutes, nous pouvons obtenir 55 réponses à chaque bougie de minute. Ces réponses montrent quelle harmonique est la plus forte en ce moment. Avec cette quantité de données, il est possible de les traiter mathématiquement et d'obtenir une image plus volumineuse.
Oui, 1 réponse pour 100 questions de 65% de qualité, ce n'est pas beaucoup, mais c'est un résultat réel, ça marche ! Peut-être que cette qualité de prédiction est proche de la limite du chaos réel et que vous n'irez pas plus loin, j'espère que non.
Arrêtez-vous déjà sur les connaissances suivantes obtenues par l'expérience :
1. Les citations sont prévisibles.
2. Les régularités sont très peu nombreuses, mais elles sont là !
3. Le marché ne change pas rapidement. Le 1% est assez stable depuis au moins un an.
Et le conseil suivant - ne vous attachez pas à résoudre un problème concret comme "comment définir un arrêt ou une prise avec un réseau neuronal", essayez d'abord de comprendre la nature de l'objet en question. Après cela, essayez d'obtenir au moins un résultat stable, n'importe lequel !
Qu'est-ce que je peux dire. Ce qui m'étonne, c'est la confiance que tu as dans ce que tu dis, alors écoutez tous ce rap féroce :-)
