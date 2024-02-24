L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1834
Par exemple, regrouper le prix en 10 clusters...
Qu'est-ce qu'un cluster - c'est une sorte de modèle qui se répète - un "modèle".
Un cluster a un nombre par jour. Occasionnellement de 1 à 10
Le prix en tant que groupe ressemblerait à ceci
1113333555433377779991010103333222288888
nous choisissons simplement la combinaisonau hasard, par exemple 1593.
cherchez-le dans le prix
1113333555433377779991010103333222288888
ce sera le modèle résultant
rassembler toutes les situations avec ce modèle et regarder les statistiques de rentabilité
il peut y avoir des centaines de clusters, vous pouvez les construire sur n'importe quelles données, les clusters peuvent être remplacés par des règles de log par exemple, ce sera plus clair
A partir du charabia, il s'agit d'un dépassement (aléatoire ou non, c'est une autre question) et il existe de nombreuses variantes, même en 10 valeurs. Et ils ne sont pas nécessairement rentables si les choix sont aléatoires. La logique de rentabilité est nécessaire, elle réduira le nombre de choix.
et s'il y a une forte tendance, vous n'aurez presque aucun prix dans la fourchettetoujours un nombre différent de caractéristiques
En conséquence, un algorithme/modèle ne suffit pas, il faut un critère de sélection des modèles. Cela peut dépendre du nombre de fonctionnalités))))
voici une tendance forte pour vous.
qu'est-ce qui a changé ?
Ici, pouvez-vous être plus précis, en regroupant le prix en 10 groupes, qu'est-ce que cela signifie ? Parce que je suis confus. Il me semble qu'il s'agit de diviser le prix en 10 parties, mais il semble que ce ne soit pas le cas puisqu'un cluster est une image.
Connaissez-vous le clustering ?
La surenchère est la surenchère (aléatoire ou non, c'est une autre question).
Overkill est quand vous avez plus de 21 où valets-2 dames-3 rois-4. Tout le reste est mauvais :-)
Dans le sens où il s'agit de la division d'un ensemble en sous-ensembles. Comme ici, apparemment pas.
dans l'idée que la section rose devrait être divisée en 10 parties apparemment)
Il est correct de diviser un ensemble en un nombre spécifique de classes. C'est-à-dire que les classes doivent être définies ou non. Disons que vous avez 100 cordes, mais que vous pouvez les regrouper en 10 groupes... à titre d'exemple.
La classification, quant à elle, ne concerne que 3 classes au maximum. "Oui", "Non", "Je ne sais pas".
Tu as été un tel boulet ces derniers temps. Je m'ennuie avec toi. Trickster, où es-tu... discutons-en....
Il semble que le thème du Graal n'ait pas disparu, il y a beaucoup de gens qui bavardent. ))))