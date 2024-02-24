L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1833
quels pros ??? ils veulent prédire le marché en lisant les tweets
Il est toujours possible de parler, à condition que votre interlocuteur soit tolérable)))) Si vous créez quelque chose, tout commence par la fixation d'un objectif et sa compréhension.
L'algorithme permettant de trouver des événements puis de répéter une chaîne d'événements et de faire une prédiction sur la base d'une image incomplète, ou quelque chose ne va pas ?
Ou quelque chose d'autre ?
J'ai déjà fait deux dessins, je pense avoir tout expliqué, mais j'explique très mal, je n'ai certainement pas ces connaissances.
En d'autres termes, écrivez ce qui n'est pas clair pour vous, j'ai déjà fait deux dessins, je pense avoir tout expliqué, mais j'explique mal, je n'ai définitivement pas ce qu'il faut.
L'algorithme consiste à trouver des événements, puis à reproduire la chaîne des événements et à faire des prédictions sur la base d'une image incomplète.
C'est ce que j'ai compris des photos, est-ce correct ou non ?
Voilà, je l'ai fait hier, parfois ça marche.
Ils veulent prédire le marché en lisant les tweets.
Ils veulent intégrer la FA, très probablement via le MO, mais il leur faut d'abord une certaine logique, même s'ils peuvent peut-être trouver une corrélation avec les réseaux sociaux ou les marchés.
En plus des m-plays, il est possible de relier indirectement le calendrier des ventes au prix de l'action.
L'algorithme consiste à trouver des événements puis à répéter une chaîne d'événements et à faire une prédiction sur la base d'une image incomplète.
C'est ce que j'ai compris des photos, est-ce correct ou non ?
sur quelles données ? ne faites pas ce genre de bêtises avec des chiffres, juste des clusters
Avec quelles données ? Pas très bien avec les incréments.
Quelles données devrions-nous utiliser ? Ne faites pas ces conneries avec des chiffres, juste des clusters.
Avec quelles données ? Ça ne fonctionne pas très bien avec les incréments.
