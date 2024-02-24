L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1842
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
il y a un excellent articlehttps://www.mql5.com/ru/articles/1530
sur les études statistiques des résultats des CT
Je voudrais faire un calcul similaire avec NS
ce qu'il est préférable de prendre comme échantillon de formation :
1. les résultats des transactionsPP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PPPP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP
2. ou les valeurs des statistiques du testeur (MO, ratio de Sharpe, gains/pertes maximaux de la série....) sur plusieurs périodes d'essai
?
Bon article.
Je suis d'accord. C'est très bien dit.
Et comment votre réseau verrait-il une telle option ? Après tout, NS considère la situation de manière étroite.
Comprenez bien une chose.
Je ne suis pas ici pour détruire la théorie de l'apprentissage automatique, mais pour la comprendre et l'améliorer du mieux que je peux.
Je suis complètement novice en matière d'apprentissage automatique, et je n'ai jamais dit que j'étais un expert dans ce domaine. J'apprends de vous et de vous.
La loi est sacrée. Il est difficile à décrire, tout le monde ne le comprend pas forcément.
Tout d'abord, je n'ai rien dit au sujet du MO. Nous vous avons parlé exclusivement du marché, et j'ai décrit la loi à laquelle le prix obéit ci-dessus, mais vous êtes trop indépendant dans vos connaissances pour même le lire et essayer de comprendre. La discussion est terminée. Bonne chance !!!!
C'est tout. Je vais me taire. Et pas besoin de verser de l'eau bouillante sur moi.
C'est tout. Je ne dirai rien. Et ne versez pas d'eau bouillante sur moi.
Comprenez bien une chose.
Je ne suis pas venu pour détruire la théorie de l'apprentissage automatique, mais pour comprendre et améliorer ses capacités.
C'est plus facile à comprendre à partir de l'histoire de la NS.
C'est tout, désolé. Je ne fais que lire.
C'est ça, je suis désolé. Je lis juste.
Ne pensez pas que personne ne vous exclut, c'est juste qu'il y a des types spécifiques ici qui ne peuvent pas supporter la démagogie. Bien que les systèmes d'IA soient capables de produire une réponse non évidente, il s'agit toujours d'une science exacte où 1+1=2, et non pas approximativement, prétendument. De la même manière, le marché est un type d'activité très concret où il y a des nouvelles réelles, et des pseudo-enseignements. Comme celle de Yusuf, par exemple.
Tournons-nous vers Wikipedia, lui faites-vous confiance ?
Marché - ensemble de processus et de procédures assurant l'échange entre les acheteurs (consommateurs) et les vendeurs(fournisseurs) de biens et de services particuliers.
Peut-être que les informations sur la relation entre les acheteurs et les vendeurs sont plus importantes que les vagues, les stochastiques, les Bollinger, etc. Qu'en pensez-vous ? Vous savez, il y a beaucoup de pseudo-exercices qui essaient de prendre la première place..... Je pense que je vais faire une autre vidéo, mais cette fois c'est un texte. Et je pense que je vais devoir faire quelque chose pour le son. Bon sang, personne ne sait pourquoi Gopro écrit le son avec noise ????.