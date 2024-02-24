L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1842

Igor Makanu:

il y a un excellent articlehttps://www.mql5.com/ru/articles/1530

sur les études statistiques des résultats des CT

Je voudrais faire un calcul similaire avec NS

ce qu'il est préférable de prendre comme échantillon de formation :

2. ou les valeurs des statistiques du testeur (MO, ratio de Sharpe, gains/pertes maximaux de la série....) sur plusieurs périodes d'essai

Bon article.
Il est possible de prendre les résultats pour une formation, et il est donc difficile de dire lequel est le meilleur. Il peut être bon comme filtre supplémentaire.
 
Valeriy Yastremskiy:
Je suis d'accord. C'est très bien dit.

Et comment votre réseau verrait-il une telle option ? Après tout, NS considère la situation de manière étroite.

Comprenez bien une chose.

Je ne suis pas ici pour détruire la théorie de l'apprentissage automatique, mais pour la comprendre et l'améliorer du mieux que je peux.

 
Uladzimir Izerski:

Je suis complètement novice en matière d'apprentissage automatique, et je n'ai jamais dit que j'étais un expert dans ce domaine. J'apprends de vous et de vous.

La loi est sacrée. Il est difficile à décrire, tout le monde ne le comprend pas forcément.

Tout d'abord, je n'ai rien dit sur le mode opératoire. Nous vous avons parlé uniquement du marché, et de la loi qui obéit au prix que j'ai décrit ci-dessus, mais vous êtes trop sûr de vous et de vos connaissances pour même le lire et essayer de comprendre. La discussion est terminée. Bonne chance ! !!!
 
Mihail Marchukajtes:
Uladzimir Izerski:

Une telle absurdité... ce n'est pas agréable à lire...
 
Uladzimir Izerski:

Plus facile à comprendre à partir de l'histoire de la NS
Comment les neurones ont été découverts, qui a compris leur fonctionnement, qui a proposé le modèle mathématique, comment l'apprentissage est apparu. Et aussi l'histoire de l'économétrie pour aider. Qui a prouvé que les indicateurs économiques sont un peu aléatoires) ?
 
Valeriy Yastremskiy:
C'est tout, désolé. Je ne fais que lire.

 
Uladzimir Izerski:

Ne pensez pas que personne ne vous exclut, c'est juste qu'il y a des types spécifiques ici qui ne peuvent pas supporter la démagogie. Bien que les systèmes d'IA soient capables de produire une réponse non évidente, il s'agit toujours d'une science exacte où 1+1=2, et non pas approximativement, prétendument. De la même manière, le marché est un type d'activité très concret où il y a des nouvelles réelles, et des pseudo-enseignements. Comme celle de Yusuf, par exemple.

Tournons-nous vers Wikipedia, lui faites-vous confiance ?

Marché - ensemble de processus et de procédures assurant l'échange entre les acheteurs (consommateurs) et les vendeurs(fournisseurs) de biens et de services particuliers.

Peut-être que les informations sur la relation entre les acheteurs et les vendeurs sont plus importantes que les vagues, les stochastiques, les Bollinger, etc. Qu'en pensez-vous ? Vous savez, il y a beaucoup de pseudo-exercices qui essaient de prendre la première place..... Je pense que je vais faire une autre vidéo, mais cette fois c'est un texte. Et je pense que je vais devoir faire quelque chose pour le son. Bon sang, personne ne sait pourquoi Gopro écrit le son avec noise ????.

