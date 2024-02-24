L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1827
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
A fait une comparaison des méthodes pour estimer l'importance des prédicteurs. https://www.mql5.com/ru/blogs/post/737458
Même elles ne peuvent pas être évaluées objectivement et les plus importantes ne peuvent pas être triées parmi les déchets ((
Au sujet du caractère aléatoire des citations et de la saisie de déchets...
A fait une comparaison des méthodes pour évaluer l'importance des prédicteurs. https://www.mql5.com/ru/blogs/post/737458
Il est même impossible de les estimer objectivement et de faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas ((
Et il est préférable de retester immédiatement les modèles avec de nouvelles données).
il ne s'agit pas de ticks mais de prix de clôture 5min, il me faut beaucoup de temps pour dessiner des bougies dans R
Ce kloz est clair, mais si la volatilité vers le perdant est supérieure à celle du perdant, alors l'espérance du perdant est supérieure à la moitié.
Mieux encore, il s'agit d'un modèle envahi de nouvelles données).
J'ai pris cet exemple à titre de comparaison, mais c'est même pour 891 lignes - 35 retraitement est long (environ une minute). Et s'il y a un million de lignes et 100 colonnes ? Vous pouvez sortir et fumer pendant une semaine ou deux ;))
Je comprends la cloison, mais si la volatilité est supérieure au coude, alors l'espérance du coude est supérieure à la moitié.
Qu'est-ce que ça a à voir avec ça ? Bon sang... ! !!!
Je dis que le marché doit être analysé différemment, qu'il faut chercher des modèles différemment, je dis que les approches standard ne s'appliquent pas au marché et c'est évident, aucune d'entre elles ne fonctionne !
J'ai donné un exemple de modèle qu'aucune des méthodes de travail avec les séries temporelles ne trouvera jamais, il y a des milliers de modèles de ce type, juste pour vous donner un exemple ... ! !!!!!!.
Je ne comprends pas de quoi vous parlez, vous essayez juste de comprendre ce qui se passe.
J'ai pris cet exemple à titre de comparaison, mais c'est même pour 891 lignes - 35 recyclages, c'est long (environ une minute). Et s'il y a un million de lignes et 100 colonnes ? Ensuite, nous pourrons sortir et fumer pendant une semaine ou plus ;))
Il y a donc de nombreuses combinaisons, ce sera plus rapide dans 10 ans) C'est pourquoi les prédicteurs sont importants, il serait possible de les examiner tous et de choisir le meilleur, mais pour l'instant c'est trop long.
Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça ? ! !!!
Je dis que nous devrions analyser le marché différemment, chercher des modèles différemment, je dis que les approches standard ne s'appliquent pas au marché, et c'est évident, aucune d'entre elles ne fonctionne !
J'ai donné un exemple de modèle qu'aucune des méthodes de travail avec les séries temporelles ne trouvera jamais, il y a des milliers de modèles de ce type, juste pour vous donner un exemple ... ! !!!!!!.
Et vous dites de supprimer la tendance, ou vous comptez la volatilité, savez-vous seulement de quoi nous parlons et ce qui se passe ?
Dans l'autre sens, nous commençons avec des ticks, des barres et une très longue série, que nous mettons à l'échelle. Que suggérez-vous ? Vraiment, ce n'est pas encore clair.
Sinon comment ? d'abord des ticks, des barres, une très longue ligne que l'on met à l'échelle. Que suggérez-vous ? Vraiment, ce n'est pas encore clair.
Synthétiser des règles qui prennent en compte strictement certains événements spécifiques dans une séquence spécifique, ainsi que le prix auquel ces événements se sont produits.
Voici un certain modèle
voici ce modèle en prix
Voici le même modèle
synthétiser des règles qui prennent en compte des événements strictement spécifiques dans une séquence spécifique, ainsi que le prix auquel ces événements se sont produits.
Synthétiser des règles à partir de quoi ? En dehors des barres de tic-tac et des volumes, il n'y a rien, le reste est dérivé des barres de tic-tac. Afin d'obtenir les règles, vous devez analyser la BP. Y a-t-il autre chose que des barres de tic-tac pour les règles ?
synthétiser les règles à partir de quoi ? Il n'y a rien d'autre que les barres de tic-tac, enfin, et les volumes, le reste est dérivé des barres de tic-tac. Pour obtenir les règles, il faudrait analyser BP. Y a-t-il autre chose que des barres de tic-tac pour les règles ?
De quoi d'autre avez-vous besoin ?