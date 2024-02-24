L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1815
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ce n'est pas naïf. C'est juste pour le fun....)))) Ici, environ ns prédicteurs mo modèle chips et il n'y a pas de formules ici)))))) à part les merveilles graphiques secrètes))))). Il n'y a pas de secrets dans les modèles de matelas, il suffit de les comprendre.))))))
Hein ? C'est bon. Sud, comme disent les Polonais, tous vos secrets sont étudiés, rien de nouveau malheureusement.
Oui messieurs, il est possible d'enseigner la NS. Mais elle ne fonctionnera que dans le passé (c'est certain) ou seulement dans des conditions exceptionnellement idéales, que le marché essaiera de ne pas vous fournir à l'avenir.
Je ne sais pas comment vous pouvez mieux prédire par machine ce type de comportement des prix.
J'espère que vous comprenez que c'est le moment actuel.
Oui, messieurs, il est possible d'enseigner la NS. Mais elle ne fonctionnera que dans le passé (c'est certain) ou seulement dans des conditions exceptionnellement idéales, que le marché essaiera de ne pas vous fournir à l'avenir.
NS est une optimisation multidimensionnelle !
Que voulez-vous de l'optimisation ? Qu'elle vole dans l'espace, et avant cela qu'elle construise un vaisseau spatial par elle-même ?
Si un homme ne peut pas trouver un modèle dans le graphique par lui-même, que voulez-vous de la NS ?
Le nerf moyen compte 100 à 1000 neurones, etlecerveauhumain compte 86 milliards deneurones, sentez-vous la différence ?
Je vais le dire simplement, vous confondez/comparez l'optimisation conventionnelle avec l'intelligence artificielle, d'où toutes vos frustrations, le problème est en vous et non dans la NS ! !! (Je ne parle pas de vous personnellement, c'est ce que pensent la plupart des gens ici).
La NS sait déjà beaucoup de choses, ils font des choses étonnantes ...
Karoch. résumé, ligne de fond - si vous avez un système qui donne 70% des entrées positives par exemple le NS aidera à faire 90-95% des entrées positives, si votre système donne 50/50 alors avec le NS il donnera 45/55 avec des entrées positives sera de 45% !
Oui, c'est désagréable, c'est inutile... Que voulez-vous de l'optimisation ? Avec des déchets à l'entrée ? Un miracle ? Eh bien, tout le monde le veut ici, le résultat est évident...
La NS, c'est l'optimisation multidimensionnelle !
Que voulez-vous de l'optimisation ? Qu'elle aille dans l'espace et avant cela qu'elle construise un vaisseau spatial toute seule ?
Si une personne ne peut pas trouver un modèle dans le graphique par elle-même, qu'attendez-vous du SN ?
Le nerf moyen compte 100 à 1000 neurones, etlecerveauhumain compte 86 milliards deneurones, sentez-vous la différence ?
Je vais le dire simplement, vous confondez/comparez l'optimisation conventionnelle avec l'intelligence artificielle, d'où toutes vos frustrations, le problème est en vous et non dans la NS ! !! (Je ne parle pas de vous personnellement, c'est ce que pensent la plupart des gens ici).
La NS sait déjà beaucoup de choses, ils font des choses étonnantes ...
Karoch. en résumé, balance sèche - si vous avez un système qui donne 70% d'entrées positives par exemple, le NS aidera à faire 90-95% des entrées positives, si votre système donne 50/50 alors avec le NS il donnera 45/55 avec des entrées positives sera de 45% !
Oui, c'est désagréable, c'est inutile... Et que voulez-vous de l'optimisation ? Avec des déchets à l'entrée ? Un miracle ? Eh bien, tout le monde le veut ici, le résultat est évident...
Je suis déjà content qu'au moins une personne soit prête à parler.
Quel est l'intérêt ? Si vous chargez des déchets dans la NS, qu'espérez-vous en retirer ? Vous pouvez probablement deviner.
Mais tous les bons posts avec même un point de vue scientifique.
C'est bien d'avoir au moins une personne à qui parler.
Quel est l'intérêt de tout cela ? Si vous chargez des ordures à l'Assemblée nationale, qu'espérez-vous obtenir ? Vous pouvez probablement deviner.
Et donc tous les beaux postes avec même une vue scientifique.
J'ai relu attentivement votre message.
Je vais le dire simplement, vous confondez/comparez l'optimisation conventionnelle avec l'intelligence artificielle, d'où toutes vos frustrations, le problème est en vous et non dans la NS !
Je pense qu'il n'y a aucun intérêt à optimiser.
Seule l'histoire peut être optimisée, mais elle est déjà loin de la réalité.
Il y a beaucoup d'indices pour l'avenir et seuls ceux-ci doivent être utilisés.
C'est là que l'IA est nécessaire, pas pour l'histoire)))).
Oui messieurs, il est possible d'enseigner la NS. Mais elle ne fonctionnera que dans le passé (c'est certain) ou seulement dans des conditions exceptionnellement idéales, que le marché essaiera de ne pas vous fournir à l'avenir.
Je ne sais pas comment on peut mieux prévoir mécaniquement ce type de comportement des prix.
J'espère que vous comprenez que c'est le moment actuel.
D'où vient la croyance stable que le mouvement des prix est un chaos absolu ? Il existe une profession comme celle de "trader", un trader utilise les régularités qui sont présentes et gagne son pain. Un neuronet retrouve également ces régularités. Oui, c'est une tâche non triviale, mais elle est soluble et il existe des exemples.
Un autre diffuseur complet, il fonctionne et prédit normalement. Pas parfait, bien sûr, mais au niveau d'un commerçant moyen.
Qu'est-ce qui vous donne la conviction que le mouvement des prix est un chaos absolu ? Il existe une profession comme celle de "trader", un trader utilise les régularités qui sont présentes et gagne son pain. Un neuronet retrouve également ces régularités. Oui, c'est une tâche non triviale, mais elle est soluble et il existe des exemples.
OK, je vais aller chercher une bière alors).
Oui messieurs, il est possible d'enseigner la NS. Mais elle ne fonctionnera que dans le passé (c'est certain) ou seulement dans des conditions exceptionnellement idéales, que le marché essaiera de ne pas vous fournir à l'avenir.
La nature du réseau neuronal est la suivante : s'il est bien entraîné sur un long historique, il fonctionne bien dans différentes conditions, mais si les conditions ont radicalement changé, il arrête simplement de prédire et attend que le marché se familiarise à nouveau avec lui. C'est le grand avantage des réseaux neuronaux par rapport aux stratégies "humaines".
Relisez attentivement votre message.
Je vais faire simple, tu confonds/compares l'optimisation conventionnelle avec l'intelligence artificielle, d'où toutes tes frustrations, le problème vient de toi et pas de NS ! !!
Je pense qu'il n'y a aucun intérêt à optimiser.
Seule l'histoire peut être optimisée, mais elle est déjà loin de la réalité.
Il y a beaucoup d'indices pour l'avenir et seuls ceux-ci doivent être utilisés.
C'est là que l'IA est nécessaire, pas dans l'histoire))).
Ne prenez pas le mot "optimisation" comme un synonyme - période ajustée à la période stochastique ...
Lorsque vous analysez vos schémas et que vous essayez d'identifier des points d'entrée de qualité, par exemple des schémas d'achat, de vente et de déchets ...
Que faites-vous ? Vous minimisez l' erreur de classe(c'est l'optimisation) et il y a trois classes : "acheter", "vendre". , "vente" Il s'agit d'une tâche declassification dans l'apprentissage automatique.
Lorsque vous décomposez les situations de marché en modèles et que vous leur attribuez des numéros, il s'agit de la tâche de regroupement de l' apprentissage automatique.
Trouver le nombre optimal de motifs - c'est aussi de l'optimisation.
Vous voyez, vous faites de l'apprentissage automatique depuis longtemps sans même le savoir, uniquement avec des outils non optimaux, mais là n'est pas la question.
Ily a beaucoup d'indices pour l'avenir et il suffit de les utiliser.
C'est là que l'IA est nécessaire, pas dans l'histoire))))
Vous vous contredisez.
Comment savez-vous qu'il s'agit d'une allusion à l'avenir ? Probablement parce que vous l'avez déjà vu et que c'est un peu comme une histoire).
La nature d'un réseau neuronal est telle que s'il est bien entraîné sur un long historique, il fonctionne bien dans différentes conditions, et si les conditions changent beaucoup, il arrête simplement de prédire et attend que le marché se familiarise à nouveau avec lui. C'est un grand avantage des réseaux neuronaux par rapport aux stratégies "humaines".
L'histoire peut changer à tout moment, et le réseau neuronal ne changera pas la nature des mouvements de prix. Ne rêvez même pas). Et vous pouvez attendre pendant des années. Sync par honeybunny