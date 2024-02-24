L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1817

Uladzimir Izerski:

Je n'ai pas approfondi les meilleures significations, mais l'essence est la même. Je veux dire que l'IA est un logiciel capable de comprendre la situation actuelle et de prévoir l'avenir.

Pas tout à fait. L'IA est un complexe de codes au service du réseau neuronal interne. Il y a donc un NS dans l'IA qui est servi par le pré et le post traitement des codes. En d'autres termes, chaque IA comprend un SN, mais chaque SN ne peut pas être une IA. Un réseau neuronal est fondamentalement un polynôme, si ce polynôme est servi par un niveau supplémentaire de codes, c'est-à-dire un prétraitement des données, un partitionnement astucieux de l'ensemble d'entraînement avant l'entraînement, une analyse des résultats obtenus, alors en général ce système peut être appelé une IA, où le réseau neuronal n'est qu'un petit mais très important élément de l'ensemble du projet. La NS peut être sans l'AI, mais l'AI ne peut être sans la NS..... Pas de science-fiction ici, juste une existence terre-à-terre par code, rien de plus. Et ne vous fiez pas trop à l'IA, car le plus important est de comprendre ce que l'IA peut et ne peut pas faire..... C'est IMPORTANT !!!!
 
Mihail Marchukajtes:
Micha, qu'est-ce que tu racontes ? Tu as encore bu ou quoi ? :))

 
mytarmailS:

Mec, tu me surprends si tu ne le savais pas jusqu'à maintenant..... Allez, fais attention, les gens nous regardent...
 

C'est difficile à croire, mais le prix se déroule exactement comme une horloge à certains endroits.

Ainsi, ce processus peut être identifié et traduit en code. Ce serait l'IA. MAIS le grand MAIS. Dès que j'aurai révélé ce secret, tout le monde essaiera d'en profiter. Et il y aura un big bang.

F2

 
Uladzimir Izerski:

C'est difficile à croire, mais le prix se déroule exactement comme une horloge à certains endroits.

Ainsi, ce processus peut être identifié et traduit en code. Ce serait l'IA. MAIS le grand MAIS. Dès que j'aurai révélé ce secret, tout le monde essaiera d'en profiter. Et ce sera un big bang.


Je vais vous en dire encore plus. Il existe des niveaux d'options qui peuvent être négociés ou non par les traders. Ces niveaux sont assez bien connus sur le marché. Défini par les frappes sur chaque option dans la spécification, donc vous n'avez pas découvert l'Amérique ici si quoi que ce soit..... Peut-être que je l'ai ouvert pour toi... Alors, allez-y...
 
Mihail Marchukajtes:
Je vais vous en dire encore plus. Il existe des niveaux d'options qui peuvent être négociés ou non par les traders. Ces niveaux sont bien connus sur le marché. Défini par les frappes sur chaque option dans la spécification, donc vous n'avez pas découvert l'Amérique ici si quoi que ce soit..... Peut-être que je l'ai ouvert pour toi... Alors, allez-y...

Je suis tellement hors des bois. Encore plus de votre part))

 
Uladzimir Izerski:

Mdya.... sad.... il semble difficile d'être adéquat ici. OK.... quel est le problème... c'est bon, ne vous inquiétez pas, tout ira bien :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Allez, ne pleurniche pas. Tout va bien se passer.

Tu as déjà tellement réduit ton cercle que tu dois crier "Ow". Tu t'en sors toujours bien.

 
Uladzimir Izerski:

Avez-vous quelque chose à dire sur le fond de la question ?
 
Mihail Marchukajtes:
Bien sûr qu'il y en a. Pourquoi diable suis-je venu ici ?

Il y a ici des personnes intéressantes et intelligentes qui peuvent vous aider à résoudre beaucoup de questions.

