Ce sentiment lorsque vous voulez construire un modèle sur des données macroéconomiques (chiffres de l'emploi aux États-Unis) mais que vous tombez sur un coronavirus...
Oui, oui nos modèles sont recyclés...
Voici un lien pour télécharger les fichiers, même le fichier compressé ne tiendra pas sur le forum.
https://dropmefiles.com.ua/56CDZB
Former le modèle sur mes panneaux, je me demande ce que sera l'acurasi
Mais si vous augmentez l'échantillon à une année (2019), vous pouvez voir au moins une tendance pour 2018.
En fusionnant les deux échantillons, nous obtenons Précision=68.06261099940409
Et, d'après le graphique, il semble que la tendance des nouveaux arbres soit allée de travers.
J'ai décidé de m'entraîner séparément sur les deux échantillons car j'ai dû les élaguer, comme vous l'avez dit le résultat :
Ваша Accuracy=65.46896295378517
Mine Accuracy=68.03370090447281
)))
donc tes et mes signes sont ensemble ?
Ma précision est de 68,03370090447281.
C'est un grand signe que vous avez ! 3% de différence, c'est très significatif... Vous devez avoir vos panneaux installés pour cette ZZ particulière ?
1) Et une autre question : comment faites-vous du ketbust trade dans mt4 ?
2) Puis-je trader dans mt4 en utilisant R, par exemple, pour écrire un signal dans un fichier .tt et laisser mon EA lire le fichier et ouvrir/fermer une position dans mt4 ?
Je peux vous donner un échantillon avec le mien - peut-être votre méthode d'entraînement donnera-t-elle des résultats différents.
C'est un grand signe que vous avez ! 3% de différence, c'est très significatif... Vous devez avoir vos traits configurés pour cette zone particulière ?
En fait, 3% est dans la marge d'erreur, si vous faites des centaines de milliers de modèles comme je l'ai fait auparavant, la variation peut atteindre 10%.
Oui, j'ai beaucoup de ZZ liées aux cibles. Cependant, je dirai que différents instruments ont des spreads ZZ optimaux différents et que les résultats seront meilleurs si je l'ajuste. En fait, ZZ est un retour du prix au passé sans changement de tendance.
1. Je travaille avec MT5. J'ai une classe d'interprétation de modèles, mais ce n'est pas la mienne, donc je ne peux pas la distribuer.
2. Oui, bien sûr, vous pouvez travailler à partir d'un fichier, c'est ainsi que fonctionnent de nombreux copieurs professionnels...
1) Je peux vous donner un échantillon avec le mien - peut-être votre méthode d'entraînement donnera-t-elle des résultats différents.
2) En fait, 3% est dans la marge d'erreur, si vous faites des centaines de milliers de modèles comme je le faisais, l'écart peut atteindre 10%.
3). Oui, bien sûr, vous pouvez travailler à partir d'un fichier, c'est ainsi que fonctionnent de nombreux copieurs de documents...
1) Non, vous ne devriez pas, du moins pas encore, l'essentiel étant les signes.
2) Par expérience, en quelque sorte - plus l'erreur est proche de la limite des possibilités du modèle, plus l'étendue de l'erreur est petite, si le modèle donne 55% alors les 5% sont une erreur mais si la limite du modèle est 68% alors l'étendue est moins de 1%.
3) Quel devrait être le nom de ce genre de programmes/conseillers ? Comment les googler ? Je suis juste un novice complet dans mt4/5, j'ai quelques idées à algorithmer, si vous voulez participer, je serais heureux de le faire.
1. ok.
2. Je me suis peut-être amélioré à 60 % là-bas.
3. Oui, alors cherchez "Deal Copyer". c 'est une option. Cela dépend des idées.
En voici un par exemple.
Algorithme de tendance normal, pas de paramètres, pas d'ajustements, il n'y a qu'un seul swing qui lisse une ligne de signal.
Je pense que ce robot n'a pas de paramètres, pas d'optimisations, pas de MO, seulement de l'adaptabilité et de l'analyse spectrale. Vous ne pouvez pas faire cela avec des indicateurs ordinaires. Vous ne réussirez pas avec 1700 points après 7 mois.
Si vous voulez mettre en œuvre un tel robot, vous devez écrire dans MT4 la méthode des composantes principales et le calcul du coefficient de corrélation de Pearson.
Si vous ne savez pas comment utiliser Mt4, vous ne pourrez pas le mettre en œuvre correctement.
Si je ne sais pas comment faire, j'essaierai d'utiliser R d'une manière différente.
Un seul facteur externe ne peut pas être significatif sur un grand intervalle. Vous devez prendre un groupe de proches, au moins deux de plus. C'est plus précis. Le coronavirus ne peut pas être pris en compte, même si vous pouvez / devez le comparer aux crises. Au moins mettre en évidence les facteurs qui restent significatifs.