elibrarius:

Lors de la formation, il obtient des poids et des décalages pour les neurones, et en fonction de ceux-ci, il calcule la sortie sur les nouvelles données.

Elle a donc obtenu les poids simplement par les statistiques. Sinon, il ne peut pas distribuer les poids sans savoir ce qu'il y avait sur la dernière barre. Ou les filets sont plus primitifs que je ne le pensais...

 
Bien sûr par les statistiques, tout comme les forêts, tout comme vos tableaux.
 
elibrarius:
Certainement par les statistiques, comme le sont les forêts, comme le sont vos tableaux.

Je veux dire, alors il n'y a pas de point dans quelle chronologie soumettre l'information pour l'analyse.

Presque aucune, seulement à cause des dépressions ou des récidives.

mais ils sortent des bas-fonds par eux-mêmes normalement, si nécessaire vous pouvez les ré-entraîner plusieurs fois et les comparer
 

Comment le meilleur arbre d'une forêt aléatoire est-il sélectionné ou un arbre moyen est-il créé ?

 

Ai-je raison de supposer que moins un arbre a de règles, plus le modèle est stable ?

Alors quel ratio est considéré comme normal ? J'ai 403933 lignes pour la formation, formé 69779 règles, il s'avère donc que pour chaque 5.79 lignes 1 règle, ce qui me semble être trop, ou est-ce normal ? Si vous regardez la fiabilité, le rapport change vers le haut, ce qui signifie que la distribution n'est pas uniforme, mais comment voir ce qu'il y a là...

 

Voici le premier sujet de test prêt - formation 2015-2016, et à partir de 2017 trading pur sur les règles de l'arbre sélectionné - n'a pas perdu - déjà bon ?

Contre le trading sans NS - formation (ugh - tuning et optimisation) 2016-2017


Je ne comprends toujours pas la meilleure façon de procéder - j'ai fini par sélectionner des règles et les transformer en code - un travail manuel très minutieux... ont besoin d'une sorte d'automatisation du processus.


 

Et ceci est 2017-2018 par des règles d'arbre pour l'entrée, mais avec des filtres non encore intégrés dans le jeu de données d'entraînement.


 
Aleksey Vyazmikin:

Nous avons besoin d'une sorte d'automatisation du processus.

Je l'ai eu ! Le programme a regroupé les lignes avec des données d'entrée différentes par règles (et je vous ai dit que vous pouvez décharger les résultats comme un fichier, mais il y a quelques ensembles de variables à chaque ligne, statistiques et numéro de règle), et maintenant nous devons trouver quelles variables dans ces lignes sont les mêmes - ce sera la règle !

Je vais dormir, et réfléchir à la manière de mieux l'organiser - toutes les idées - écrivez !

Aleksey Vyazmikin:

Je l'ai eu ! Le programme a regroupé les lignes avec des données d'entrée différentes par règle (et je vous ai dit que vous pouviez décharger les résultats comme un fichier, mais il y a quelques ensembles de variables à chaque ligne, statistiques et numéro de règle), et maintenant vous devez trouver quelles variables dans ces lignes sont les mêmes - ce sera la règle !

Je vais dormir dessus et réfléchir à la manière de mieux l'organiser - toutes les idées - écrivez !

Vous l'avez déjà fait fonctionner sans arbre ; essayez d'ajouter l'optimiseur de mon article sur la forêt, peut-être que les résultats s'amélioreront.

Le code est disponible si vous en avez besoin.

