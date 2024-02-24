L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1788
C'est facile à regarder, vous mettez en évidence les sections et vous voyez comment l'AFC de ces sections diffère dans toutes les TF et vous devez saisir les différences.
Cap ... )))
Cap ... )))
Il y a des zones de longueur suffisante avec des performances différentes de différentes logiques d'EA, et il y a des zones de drainage court, si vous regardez les rapports, le taux de drainage est toujours plus élevé que l'augmentation du dépôt, et généralement après un gros drainage il n'y a pas de données. Il y a des zones de petites prunes et généralement BP revient à la zone de performance satisfaisante de la chouette. C'est-à-dire que l'ACH peut aussi être en retard.
Dang, je suis en train de découper en cercles))))).
Je ne sais pas, je ne pense pas, je n'essaie pas, car pour moi le point d'entrée est plus simple et plus objectif, mais c'est imho
Que puis-je vous donner spécifiquement pour tester votre hypothèse ?
Juste un prix, et une cible marquée - qu'est-ce que le TS fonctionne qu'est-ce que le système foire comme vecteur 00001111100
Vous pouvez simplement dessiner la phase dans la balance comme ceci
Mais c'est trivial, il est préférable de considérer l'angle de pente
Si vous ne connaissez pas le prix et le graphique d'équilibre, je peux essayer.
L'application des méthodes du radioamateurisme se justifie en partie par le théorème de Karunen-Loeve, qui permet de décomposer un processus aléatoire en une série de fonctions orthogonales. Cette méthode est en partie similaire à la décomposition de Fourier, mais diffère sensiblement en ce que les coefficients sont des variables aléatoires plutôt que des nombres.
Les problèmes d'application de cette décomposition pour nous sont que a) les prix dans l'approximation zéro sont similaires à SB, pour lesquels cette décomposition n'a pas de valeur prédictive b) dans l'approximation plus précise, les prix sont essentiellement et complexe non stationnaires, ce qui conduit à une inapplicabilité fondamentale de ce théorème (ACF futur inconnu).
simplement le prix, et l'objectif marqué - qu'est-ce que le TS fonctionne, qu'est-ce que le système foire comme vecteur 00001111100
Regardez, la variante la plus simple - si nous avons ouvert et qu'il y a un bénéfice pendant l'intervalle de temps, nous mettons "1", et s'il y a une perte, nous mettons "0" ?
Que devons-nous faire avec les secteurs que nous n'avons pas négociés ? Il s'avère qu'il y aura 3 valeurs de la cible ?
Quel pourrait être le casting de l'état BP ? Quels sont les paramètres à prendre en compte en première approximation, les moyennes, le comportement descriptif, comment effectuer une gradation, le courant, comment relier l'échelle du mois à la minute et au tick.
Juste le prix, et l'objectif marqué - qu'est-ce que le TP fonctionne, qu'est-ce que le système fout en l'air sous la forme du vecteur 00001111100.
Pour être honnête, je n'ai pas compris tout de suite qu'à chaque prix il faut mettre 0 ou 1))))).
Envoyez-moi simplement le prix et le tableau d'équilibre et je le ferai.
Pour quelle période de remise ?Un rapport standard fera-t-il l'affaire ?
pour la période que vous souhaitez mais dans des limites raisonnables, mais s'il vous plaît juste le prix et l'équilibre, rien de trop, afin de ne pas tourmenter mon ordinateur portable)