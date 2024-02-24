L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1790
500k minutes :)
Non, essayons d'abord un modèle simple, juste la balance et les prix.
Comment comparer le solde avec le tableau sans la date ?
Et sans la date, comment comparez-vous le solde au tableau ?
Un changement de solde signifie qu'il y a eu une entrée précédente.
Approche douteuse...
vous pouvez couper les sections de l'EA qui ne fonctionnent pas. Ce serait plus précis, et il y a moins de données à analyser.
Cela ne marchera pas, je pense. Si nous supprimons les sections non commerciales, aucune méthode d'indicateur ne fonctionnera.
Les parcelles de négociation sont des zones dont l'efficacité varie entre les profits et les pertes. Ils ont une estimation cible. Les zones non commerciales sont celles qui n'ont pas d'information, si un seul les exécute dans le testeur, elles seront utiles. Vous pouvez utiliser les graphiques de trading pour la formation, mais pas pour l'évaluation dans le testeur.
L'estimation principale n'est pas faite par l'indicateur mais par l'Expert Advisor.
Attaché.
Cela n'a rien à voir avec le trading, si l'on a besoin d'informations à partir du graphique et que l'on peut les obtenir sans sauter l'historique, sinon il sera déformé et les mêmes amplitudes de vagues seront mal calculées. Au moment de l'entrée sur le marché, cette information est déjà connue, elle est donc nécessaire pour construire le modèle.
Voilà.
J'ai dû apprendre Excel et arrondir les données de la balance, parce que je ne pouvais pas lire le fichier depuis R, j'ai dû tuer une heure pour cracher et corriger dans Excel
Et sans la date, comment comparez-vous le solde au tableau ?
Je pensais en fait que la balance comptait aussi sur chaque bougie et que les graphiques seraient comparables))))).
J'ai résolu ce problème en prenant la date/heure de début et de fin de la balance et en alignant les prix du fichier OHLC sur les mêmes dates. Ainsi, le fichier OHLC commence à la même minute et se termine à la même minute que la balance. Ensuite, j'ai simplement interpolé (étiré) le solde par le prix.
voilà à quoi ça ressemble.
Vous pouvez vérifier si tout va bien, au moins à l'œil).
Maintenant, nous allons expérimenter
UPD=============
J'ai pris un café et je me suis dit que l'interpolation n'était pas bonne, qu'il pouvait y avoir un fort biais si le TS n'avait pas été négocié depuis longtemps. Merde, j'ai besoin de ..... pour compter le solde sur chaque bougie comme dans la réalité, sinon cela ne fonctionnera pas, sinon des barres irréalistes seront.....
Peux-tu compter le solde de chaque bougie ? Je ne suis pas d'humeur à coder et à réfléchir :)