montrer un graphique avec les transactions
Vous pouvez voir les codes-barres et les zones de bonne classification.
C'est si vous activez sur chaque barre.
Oui, il ressemble au mien...
Eh bien, nous devons réfléchir et réduire l'erreur...
Je vois deux façons
1) améliorer la qualité des panneaux, ce dont j'ai parlé il y a deux pages.
2) modifier/lisser le prix, mais avant qu'il n'atteigne la formation, le lissage post factum ne sert à rien.
Pensez-vous que nous avons les mêmes prédicteurs ? :)
Il est possible de tirer parti de la situation actuelle - pensez à une stratégie.
J'ai ajouté une condition - activer uniquement contre la ZZ actuelle, c'est-à-dire pour attraper les inversions.
Par exemple, je n'ai pas de rapatriés à l'état pur.
Je peux laisser tomber OHLC, générer des prédicteurs et vérifier les synergies comme vous le souhaitiez ?
Envoyez-moi un message, voyons voir ..... Je ne vais certainement pas le regarder aujourd'hui, désolé, j'ai d'autres choses en tête maintenant.
Ce n'est pas une option. Il y a trop de palissades dans l'appartement.
Vous pourriez bien sûr déplacer le seuil d'activation à 0,65 pour l'achat et 0,35 pour la vente.
Avez-vous toujours une perte continue plus importante, des rapports sur l'historique qui n'a pas participé à la formation ?
Les rapports n'ont pas été impliqués dans la formation.
C'est ce qu'on appelle l'équilibrage, il est effectué une fois.
Le problème du ciblage est qu'il n'a pas de stratégie en tant que telle, donc avec une précision de classification élevée, vous obtenez une prune à l'état nu.
une grande précision n'est pas de 70%.
Le problème avec la cible est qu'elle manque de stratégie en tant que telle, donc avec une précision de classification élevée dans la forme nue, vous obtenez une prune.
Stratégie... Donc après le MO, vous avez toujours besoin d'une stratégie complète ? Je pensais que c'était le but de MO de vous donner enfin un conseil pour trader (long/short) ou non.