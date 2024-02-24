L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1739
Non, bien sûr que non.
Eh bien, allez-y ! !!
Je ne comprends pas bien pourquoi ça marche, j'ai essayé, j'ai pris une cible et je l'ai mélangée à la grappe, mais rien de bon n'en est ressorti.
Et puis merde, il faut soit comprendre les algorithmes, soit tout laisser en Python. J'aimerais utiliser mt5 dans un testeur pour une manipulation plus poussée.
un autre exemple, une trace et un test d'un an
pour sûr, les photos sont superbes, mais je ne comprends pas ce que vous faites).Que combinez-vous sur quel TF
Moi aussi.
Montrez-moi le tableau des prix
et sous le chemin, il y aura un histogramme de cluster
comme un indicateur.
Ou peindre le tableau lui-même aux couleurs du groupe, ce serait encore mieux.
les photos sont superbes, mais je ne comprends pas ce que vous faites ;)Qu'est-ce que vous fusionnez là sur quel TF
par incréments différents, puis collez les retours sur chaque grappe prédite comme vous l'avez fait lors du collage des
Je vais essayer maintenant.
C'est quoi"n " ?
Je l'ai décomposé en 10...
Mais comprenez bien, ce n'est pas une prédiction, c'est juste une déclaration de fait.
Laissez-moi essayer.
Qu'est-ce que c'est?
les clés de test.
et je m'endors.
C'est des conneries, j'ai peut-être un problème avec le code.
3 groupes. Où diable avez-vous divisé le nuage en 10 parties, il y aura un enfer de chose.et réfléchissez à la raison pour laquelle 3 est nécessaire, dans le contexte des incréments... disparu
En voici 5, testez celle du haut.
Je vais en faire 3 maintenant
et colorier les clusters sur le graphique, si vous le pouvez... c'est difficile en python
pour voir la longueur des grappes, comment elles alternent, etc.