L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1739

Maxim Dmitrievsky:

Non, bien sûr que non.

Eh bien, allez-y ! !!

Je ne comprends pas bien pourquoi ça marche, j'ai essayé, j'ai pris une cible et je l'ai mélangée à la grappe, mais rien de bon n'en est ressorti.

 
Maxim Dmitrievsky:

Et puis merde, il faut soit comprendre les algorithmes, soit tout laisser en Python. J'aimerais utiliser mt5 dans un testeur pour une manipulation plus poussée.

un autre exemple, une trace et un test d'un an


pour sûr, les photos sont superbes, mais je ne comprends pas ce que vous faites).

Que combinez-vous sur quel TF
 
Maxim Dmitrievsky:

Moi aussi.

Montrez-moi le tableau des prix

et sous le chemin, il y aura un histogramme de cluster

comme un indicateur.

Ou peindre le tableau lui-même aux couleurs du groupe, ce serait encore mieux.

mytarmailS:

les photos sont superbes, mais je ne comprends pas ce que vous faites ;)

Qu'est-ce que vous fusionnez là sur quel TF

par incréments différents, puis collez les retours sur chaque grappe prédite comme vous l'avez fait lors du collage des

 
Maxim Dmitrievsky:

mettreen place quelques incréments différents, puis coller les retours sur chaque grappe prédite comme vous l'avez fait en collant

Je vais essayer maintenant.

C'est quoi"n " ?




Je l'ai décomposé en 10...

Mais comprenez bien, ce n'est pas une prédiction, c'est juste une déclaration de fait.

mytarmailS:

Laissez-moi essayer.

Qu'est-ce que c'est?

Je l'ai décomposé en dix...

Mais comprenez bien, ce n'est pas une prédiction, c'est juste une sorte de constatation des faits.

les clés de test.

et je m'endors.

 

C'est des conneries, j'ai peut-être un problème avec le code.

mytarmailS:

C'est n'importe quoi. Peut-être que je me trompe juste dans le code.

3 groupes. Où diable avez-vous divisé le nuage en 10 parties, il y aura un enfer de chose.

et réfléchissez à la raison pour laquelle 3 est nécessaire, dans le contexte des incréments... disparu
 
Maxim Dmitrievsky:

Faites trois grappes. Où diable avez-vous divisé le nuage en 10 parties, il y aura l'enfer.

et réfléchir à la raison pour laquelle 3 est nécessaire, dans le contexte des incréments disparu

En voici 5, testez celle du haut.

Je vais en faire 3 maintenant





mytarmailS:

En voici 5, testez ceux du haut.

Je vais en faire trois.

et colorier les clusters sur le graphique, si vous le pouvez... c'est difficile en python

pour voir la longueur des grappes, comment elles alternent, etc.

