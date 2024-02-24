L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1740
et colorier les clusters sur le graphique plus tard, si vous le pouvez... c'est difficile en Python
pour voir la longueur des grappes, comment elles alternent, etc.
J'en ai fait trois.
C'est la même chose pour vous ?
Non, j'ai une beauté, je t'ai montré... Je ne sais pas pourquoi) quelque chose ne va pas.
TRAIN
test
montrez-moi un fragment de l'échantillon d'entraînement, quels retours vous avez pris et comment
prendre les incréments 5 et 25 pour le clustering
et ensuite utiliser le cumulatif 1. Sur les Eurobucks horaires. Test et stage par année.
et ensuite construire un cumulatif en utilisant l'incrément. 1. Sur les eurobucks horaires. Test et trace par année.
Faisons-le demain, parce que mes yeux sortent déjà de ma tête.Je me sens stupide.
Il n'y aura qu'une seule courbe vers le haut, une horizontale et une vers le bas, il n'y en a pas d'autre.
c'est comme un cas d'essai
Ce que l'on constate, c'est que plus la période est stable, plus elle est ronde. Je peux donc prendre des ondelettes par exemple et obtenir la même image.
Et en général, cela ne fonctionne pas très bien. L'image ci-dessous montre de bonnes périodes (2 et 3), mais pas très lisses et donc le cercle se disperse.
Cela fait longtemps que je travaille sur ce sujet, mais... Ce qui est triste, c'est que vous êtes toujours en train de prédire le passé et d'additionner le passé aussi, bien que sur de nouvelles données. Par exemple, si vous trouvez un cluster de tendance à la hausse, le cluster lui-même n'apparaîtra qu'après que la tendance se soit produite, post factum, le point rouge est le moment où le cluster apparaît.
et ensuite vous mettez tout ça ensemble et vous obtenez une belle image d'une tendance à la hausse.
mais c'est post factum, tu sais ?
Le cluster dira "tendance" lorsque la tendance s'est déjà produite.
ils doivent être relativement longs et changer rarement
OK, mais vous serez toujours en retard sur la taille de la fenêtre pour le cluster.
Je ne sais pas, je suis trop paresseux pour y penser... ou devrais-je ?