L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1740

Nouveau commentaire
 
Maxim Dmitrievsky:

et colorier les clusters sur le graphique plus tard, si vous le pouvez... c'est difficile en Python

pour voir la longueur des grappes, comment elles alternent, etc.

J'en ai fait trois.

C'est la même chose pour vous ?

 
Maxim Dmitrievsky:

Non, j'ai une beauté, je t'ai montré... Je ne sais pas pourquoi) quelque chose ne va pas.

TRAIN

test


montrez-moi un fragment de l'échantillon, quels sont les rapatriés que vous avez pris et comment

[Supprimé]  
mytarmailS:

montrez-moi un fragment de l'échantillon d'entraînement, quels retours vous avez pris et comment

prendre les incréments 5 et 25 pour le clustering

et ensuite utiliser le cumulatif 1. Sur les Eurobucks horaires. Test et stage par année.

 
Maxim Dmitrievsky:

prendre les incréments 5 et 25 pour le clustering

et ensuite construire un cumulatif en utilisant l'incrément. 1. Sur les eurobucks horaires. Test et trace par année.

Faisons-le demain, j'ai les yeux pleins.

Je me sens stupide.
[Supprimé]  
mytarmailS:

Faisons-le demain, parce que mes yeux sortent déjà de ma tête.

Je me sens stupide.

Il n'y aura qu'une seule courbe vers le haut, une horizontale et une vers le bas, il n'y en a pas d'autre.

c'est comme un cas d'essai

 
Mihail Marchukajtes:

Ce que l'on constate, c'est que plus la période est stable, plus elle est ronde. Je peux donc prendre des ondelettes par exemple et obtenir la même image.

Et en général, cela ne fonctionne pas très bien. L'image ci-dessous montre de bonnes périodes (2 et 3), mais pas très lisses et donc le cercle se disperse.

Il est écritici que le cssa est un ssa construit sur la prédiction par réseau neuronal. C'est ce que j'ai écrit précédemment, le décalage ne peut être éliminé que par la prédiction. Dans le ssa ordinaire, il est plus probable que le dernier prix connu soit dupliqué au lieu de la prédiction, mais dans le cssa, la prédiction est construite à l'aide d'un réseau neuronal.
 
Maxim Dmitrievsky:

Cela fait longtemps que je travaille sur ce sujet, mais... Ce qui est triste, c'est que vous êtes toujours en train de prédire le passé et d'additionner le passé aussi, bien que sur de nouvelles données. Par exemple, si vous trouvez un cluster de tendance à la hausse, le cluster lui-même n'apparaîtra qu'après que la tendance se soit produite, post factum, le point rouge est le moment où le cluster apparaît.

et ensuite vous mettez tout ça ensemble et vous obtenez une belle image d'une tendance à la hausse.

mais c'est post factum, tu sais ?

Le cluster dira "tendance" lorsque la tendance s'est déjà produite.

[Supprimé]  
mytarmailS:

Max, c'est des conneries avec ces clusters, heureusement que je suis allée me coucher, j'avais l'impression d'être une idiote... Ce qui est triste, c'est que vous êtes toujours en train de prédire le passé et d'additionner le passé aussi, même si c'est sur de nouvelles données. Par exemple, si vous trouvez un cluster de tendance à la hausse, le cluster lui-même n'apparaîtra qu'après que la tendance se soit produite, post factum, le point rouge est le moment où le cluster apparaît.

et ensuite vous mettez tout ça ensemble et vous obtenez une belle image d'une tendance à la hausse.

mais c'est post factum, tu sais ?

Le cluster dira "tendance" lorsque la tendance s'est déjà produite.

ils doivent être relativement longs et changer rarement

 
Maxim Dmitrievsky:

ils doivent être relativement longs et changer rarement

OK, mais vous serez toujours en retard sur la taille de la fenêtre pour le cluster.

[Supprimé]  
mytarmailS:

OK, mais vous serez toujours en retard sur la taille de la fenêtre pour le cluster.

Je ne sais pas, je suis trop paresseux pour y penser... ou devrais-je ?

1...173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747...3399
Nouveau commentaire