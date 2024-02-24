L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1692
Ok, je l'ai. Il s'avère que si cela fonctionne bien avec un taux de chute supérieur à 0,5, alors il y a beaucoup de choses inutiles dans le vecteur.
C'est un peu... Ce n'est pas tant inutile, il est plus probable qu'elle commence juste à mémoriser, et non à généraliser. Et ici l'abandon à chaque époque et la coupure de la moitié de ses neurones, cela la force à analyser en quelque sorte l'information sur tous les neurones (généraliser) parce qu'il n'est pas clair quels neurones seront coupés la prochaine fois, et vous devez apprendre davantage.
Je ne discute pas, je suis l'instigateur.
Quel est l'intérêt de se disputer ? Vous ne partagerez pas votre profit honnêtement gagné avec moi, n'est-ce pas ?
))))
quant aux banques, elles ont d'autres objectifs, mais je peux vous dire que les banques perdent aussi de l'argent, et régulièrement ;)
Quant aux sociétés de courtage, leurs objectifs sont différents. - Je dirais que les objectifs sont également différents.
SZS : je me souviens de la lutte contre les hérétiques, maintenant il est temps de savoir qui a raison et qui doit être brûlé sur le bûcher ))))
UPD : le temps des grandes histoires est venu....
Ici j'ai aussi fait un graphique, EA génère TS, TS n'est pas parfait, mais imho, ce graphique peut être utilisé pour un travail ultérieur dans le futur.
Je ne pense pas, ce n'est pas idéal, mais cela peut être utile à l'avenir.
Parce que sur le réel, vous aurez un risque accru, ce qui fait de TC un chiffon rouge menant inévitablement à un égout.
Igor, le problème est que Martin dans le testeur et dans la réalité ne sont pas la même chose.
fuh....
je pense que j'ai déjà écrit, j'ai demandé la gestion des positions, la réponse était seulement martin-martin
mes graphiques sont des contre-fermetures limites, si ho - donc le testeur a trouvé le système d'ordre optimal - j'ai regardé la dernière fois que je l'ai fait, l'indicateur asctrend a été ajouté, quand j'ai eu besoin de déboguer le code.
nous y voilà - test + forward - maintenant en utilisant de vrais ticks
et l'intérêt de ce tableau n'est pas le beau tableau d'équilibre mais la recherche automatique de ces merveilles, putain !
SZS : La communication sur le forum est quelque chose, n'importe quelle question recevra une réponse, mais malheureusement la réponse sera préparée à l'avance )))).
Woah, EA a trouvé un moyen de travailler avec les ordres, a arrêté l'optimisation
et ma question est de savoir pourquoi certains EA passent le test avant, alors que d'autres ne le font pas, et comment déterminer cela..... c'est toutes les réponses : "Martin, bordel de merde".
fuh....
Existe-t-il un rapport avec des chiffres... s'il vous plaît ?C'est le genre de choses que l'on raconte :#32
Existe-t-il un rapport avec des chiffres... ?
Si, il y en a un.
J'ai arrêté l'optimisation, ce rapport du testeur sera envoyé au PM, vous pouvez l'analyser.
Optimisation 2018.01.01 - 2019.05.01 , puis test avec avancement à aujourd'hui - capture d'écran ci-dessus, test par ticks réels
Je ne sais pas, je ne sais pas, je dois aller sur les forums de joueurs, il y a des calculs et des probabilités, et des systèmes de paris... Je pense que je vais trouver plus d'informations
oui, il y en a un
Je ne sais pas comment vérifier la probabilité d'une perte, et je demande comment ne pas perdre même si le TS a passé le test de l'avant.
Je ne pense pas pouvoir trouver plus d'informations. Je pense que je peux trouver plus d'informations
fuh....
Je pense que j'ai déjà écrit, j'ai demandé la gestion de la position, tout ce que j'ai eu c'est un martin martin.
Non, cela ne fonctionnera pas, au moins optimiser le système sans MM d'abord, et si elle est vers l'avant sera en quelque sorte dans le plus (ASR>2), puis optimiser séparément MM et l'exécution, tous ensemble optimiser - le chemin de l'échec. En général, l'optimisation est une chose lamentable, mais comme...
Je ne développe pas de TS pour les hedge funds et les banques. Vos tâches sont peut-être différentes, il peut s'agir d'un malentendu.
raccourcissons notre conversation à une question bien établie : avez-vous un État ?
j'en ai un en cours de recherche, mais je suppose que vous en avez un qui fonctionne et que vous pouvez partager votre expérience réelle ?
Je ne pense pas avoir besoin d'apprendre à tester le TS, ça fait longtemps que je ronge ce sujet. Et expliquer pour la 101ème fois que vous appelez ça MM, que c'est votre généralisation, et que vous ne vous rendez même pas compte que pour clôturer le profit à temps, c'est aussi compliqué que de ne pas laisser les pertes courir trop longtemps, je ne peux pas le dire.
Je ne développe pas de TS pour les hedge funds et les banques, peut-être que vos tâches sont différentes, il peut s'agir d'un malentendu.
le surligné montre la contradiction qui crée le problème.
Vous devez soit étudier vous-même la gestion de l'argent, soit écouter les conseils.
Comment clôturer un profit à temps est quelque chose que l'analyse ne peut qu'expliquer...Cependant, le MO désactive les pensées d'analyse du marché à plein régime et crée également la base de l'incrédibilité de l'analyse.
La mise en évidence montre une contradiction qui crée le problème.
il n'y a pas de problème, le seul problème est votre vision des choses, vous n'avez simplement pas fait de recherches et ne savez pas où chercher.
Vous devez soit faire des recherches sur le sujet de la gestion de l'argent vous-même, soit écouter des conseils.
aller à
Des conseils ? .... devons-nous commencer un sujet sur l'État ? - si non, il n'y a pas lieu d'en discuter.
Je n'ai aucune idée de la manière de clôturer les profits à temps - seule l'analyse est capable de l'expliquer.
Pourquoi l'analyse technique ? Est-ce juste une salade de mots ? - Pourquoi ne pouvons-nous pas la trouver par expérience ? - où est la preuve ?
Cependant, le MO éteint le marché en analysant les pensées à plein régime et il crée également la base pour les non-croyances dans l'analyse.
soit l'État ou encore sur les perspectives - je ne sais pas, de quoi parlons-nous ? .... Ah, oui je me souviens, "les véhicules plus lourds que l'air ne peuvent pas voler" - donc quelqu'un de célèbre a justifié sa vision du progrès technologique, et vous êtes le même ? Êtes-vous un expert en ME ? - Si vous êtes un expert en analyse technique, hélas, je ne suis pas votre client.