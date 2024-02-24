L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1696
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Si vous avez déjà acquis R, pourquoi ne pas commencer à y former des modèles ? Vous n'aurez alors plus besoin d'eksels et autres béquilles ! C'est à ça que ça sert !
Si vous connaissez déjà R, pourquoi ne pas commencer à former des modèles en R ? Vous n'aurez alors plus besoin d'Excel ou d'autres béquilles ! !!
Eh bien, nous arrivons maintenant au plus intéressant. Pensez-vous que l'optimiseur de Reshetov est devenu un bon optimiseur en utilisant stupidement un système de vecteurs de référence ? Mais ce n'est pas le cas. Le fait est qu'il met en œuvre un ensemble d'algorithmes entourés d'un réseau neuronal. Cela inclut la création d'invariants et le partitionnement intelligent de l'échantillon d'entraînement, etc. Et j'ai suggéré une fois d'essayer de transférer la logique de JPrediction dans le même R, mais cette idée n'a pas été soutenue, c'est pourquoi elle est restée telle quelle. Avec mes connaissances, si j'ai passé toute la journée d'hier à créer une matrice préfabriquée d'une certaine taille, dans laquelle je devais entrer les valeurs d'un autre tableau sur la base des données du troisième. Je n'ai fait que du data.frame pendant six heures et ce n'est qu'à la fin que j'ai vu qu'il est formé par des colonnes contrairement à la liste qui est formée par des lignes. Il n'y a personne pour me dire ce que je dois faire. Et où est Doc, au fait ? Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. .....
Merde)))....
Comment savez-vous qu'il est bon ? L'avez-vous comparé à d'autres ?
Merde)))....
qu'est-ce qui vous fait penser qu'il est bon ? l'avez-vous comparé à autre chose ? à quoi l'avez-vous comparé ?
Malheureusement, si vous vous souvenez, toutes mes tentatives d'analyse comparative avec d'autres modèles, y compris les modèles R, ont échoué. Parce que mon ensemble de données était trop petit pour les messieurs ici présents. Cependant, pour mener une expérience comparative avec une pureté suffisante, je dois copier l'algorithme JPrediction dans R et faire une analyse comparative. Et puis vous pouvez déjà améliorer les méthodes de formation et les types de réseaux. Mais jusqu'à présent, je ne juge le travail de l'optimiseur que par une analyse empirique. Stupidement par la pratique. S'il (l'optimiseur) est en fait une supercherie, je ne peux même pas imaginer comment on peut obtenir des résultats étonnants dans d'autres systèmes, si cette supercherie m'aide à gagner de l'argent.
quel est exactement le problème de comparer JPrediction à autre chose ?
quel est exactement le problème de comparer JPrediction à autre chose ?
Alors voilà. Il n'a pas fallu longtemps pour que le sentiment d'épopée arrive. Une fois de plus, je suis convaincu que l'argent aime le silence. Bien qu'à l'heure actuelle, je vois une bonne occasion d'y entrer à un meilleur prix. Je vais être un peu court, probablement pas pour longtemps, pour aujourd'hui.
quel est exactement le problème de comparer JPrediction à autre chose ?