Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit - est-ce que ça te ferait te sentir mieux ?
D'accord, disons qu'il est possible de prédire les ticks amincis, mais quel est l'intérêt de prédire 1-2 ticks si c'est la taille de la commission.
Pourquoi ne pas essayer d'éclaircir les grandes périodes, par exemple avec un zigzag ou quelque chose de similaire, en ne laissant que les extrema de la fonction prix, ou utiliser l'analyse du spectre dans le même but ?
C'est ce que je dis, c'est exactement ce que Doc a rencontré - sur les séries éclaircies, la capacité prédictive était élevée, mais tout était mangé par l'écart et la commission. Alors, il a commencé à s'amincir de plus en plus... J'ai peur qu'en faisant cela, il ait perdu la non-linéarité du temps, qu'il se soit retrouvé en pur SB et qu'il ait été frustré... Hélas, c'est aussi possible...
Alors allez-y,Alexander_K
Ou justifier mon tort avec des preuves (une capture d'écran du commerce de quelqu'un d'autre sans pseudo n'est pas une preuve de votre justesse).
C'est une accusation sérieuse, faire passer le code de quelqu'un d'autre pour le sien et montrer l'équité de quelqu'un d'autre est probablement la chose la plus vile et la plus condamnable qu'un algotrader puisse faire, pour cette manche éternelle.
:)) Ne vous inquiétez pas, maître des posts cool dans le style et le contenu - le signal est le mien, je l'ai juste caché pour ne pas exciter l'esprit de ceux qui souffrent.
Ecoutez, ce n'est pas si compliqué...
Vous prenez le prix
zigzag ou quelque chose de similaire, j'utilise une chose différente (Perceptually Important Points)
alors on ne laisse que les extrema, on nettoie les valeurs intermédiaires
vous obtenez 17 points sur les 100 d'origine. Maintenant vous différenciez
Nous obtenons maintenant votre série "stationnaire" préférée avec des plages normales de dizaines ou de centaines de points.
Mon réseau fonctionne beaucoup mieux avec ces données qu'avec toutes les autres que j'ai essayées, mais j'ai essayé beaucoup de choses.
Et ensuite tu peux couper là ou faire ce que tu veux avec.
Eh bien, super. Cette approche me pose un problème ! Ouvrez un signal - laissez les gens qui souffrent gagner aussi.
Je vous montre comment augmenter l'écart de points dans vos rangs, je n'en ai pas besoin... Je travaille avec des niveaux et ne reconnais rien d'autre (pour l'instant), donc je ne reconnais pas vos approches car elles (les conversions) suppriment toute information sur les niveaux.
Mais, après tout, presque personne dans ce fil de discussion ne traite du prétraitement des données d'entrée. Et pourtant Koldun a dit il y a 1000 pages que c'est l'étape la plus importante, et c'est le secret le plus important de tous les maîtres du MdD. Et tu dois écouter Koldun.
L'ironie du sort veut que tout ce que dit le Maître - c'est le contraire, il essaie de tromper, ou simplement de démontrer une fois de plus la pureté de son génie inégalé.
De plus, l'ironie est qu'aucune conversion ne peut enseigner mieux que les citations originales sans aucune conversion. J'ai donné des exemples. Le problème se pose en raison de la nécessité de mettre les données à l'échelle, mais toute mise à l'échelle tue l'information. On se retrouve donc dans un cercle vicieux et il n'est pas si facile d'en sortir.
Le sorcier est probablement un filou dans certains endroits - c'est pourquoi il est un sorcier. Mais il m'a aidé à comprendre certaines choses. En général, je ne vais pas me mêler de vos affaires - parce que le simple fait de vous avoir tous les deux sur ce forum m'a donné de l'énergie et je vous en suis reconnaissant.
Quant à l'éclaircissement/pré-traitement des données, je maintiens mon opinion : il est nécessaire. Mais, que ce soit un sujet de discussion.
Ce n'est pas une querelle, juste une bizarrerie).
Le prétraitement est nécessaire, mais les différents types de différenciation dégradent en quelque sorte gravement tous les indicateurs, y compris la différenciation fractionnée. Peut-être qu'il faut faire exactement des affaires d'éclaircissement pour NS et choisir un bon ensemble.