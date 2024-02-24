L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1473
J'ai passé une demi-journée à réécrire ma librairie rl pour le sur-échantillonnage, mais j'ai finalement réussi à le faire... la première fois (le sur-échantillonnage est automatique), alors qu'avant je devais choisir parmi une liste de modèles
Je n'ai rien pu obtenir de bon avec le balisage méta, c'est probablement encore de la merde de livre, ou ce sont mes mauvaises mains/réflexions...
Mais, bien sûr, ces belles courbes d'entraînement en un mois, puis quelques années de profits effrénés, comme cela a été récemment démontré ici, n'ont pas encore fonctionné...
des résultats intéressants
:))) Vous devez travailler avec le temps - entre les tics, et lorsque vous réduisez une série - avec le temps entre les événements. Le temps sur le marché est le Graal.
Y a-t-il un signal avec votre amincissement ? Il est intéressant d'évaluer si cela vaut la peine d'y consacrer du temps.
Travailler avec des barres M1. La forêt choisira lequel d'entre eux sera séparé dans le prochain nœud, au 10e ou au 27e. Cela donnera une analogie avec l'éclaircissement.
Avec le M1, vous pouvez travailler toute votre vie et tout passe. Sur une échelle de temps uniforme, il existe un SB pur avec un résultat correspondant.
Vous devez travailler dans un système de coordonnées non linéaires. Mais, il n'est pas nécessaire que ce soit exactement des ticks :)
Dans un autre fil de discussion, une personne qui a négocié sur le CME affirme que les robots d'échange y négocient entre eux et ajoutent des volumes fictifs. Et les volumes réels des acheteurs/vendeurs réels sont beaucoup plus faibles. Je comprends maintenant pourquoi les volumes ne sont que du bruit. Des volumes réels pourraient être utiles, mais il n'y a nulle part où les obtenir.
c'est un fou.
Les volumes ne vous disent rien sur la direction, surtout dans les contrats à terme, car les contrats à terme sont liés à un spot.
Au niveau microstructurel, il existe certaines régularités comme les densités dans la tasse.
Des volumes réels pourraient faire du bien, mais il n'y a nulle part où les trouver.
1. Trouvez ceux qui font du commerce en un seul endroit.
2. Assurez-vous que les volumes réels de votre "modèle" ont réellement un impact.
3. Dokuchi - si vous avez mm, essayez de calculer son algorithme, mais vous ne pouvez pas le comprendre sans un verre là))).
J'anticipe le flot de stupidité que vous allez cracher.
Tu as le droit de le faire...))) hilarant...
Va colporter des serpents à sonnettes inutiles, et ne termine pas tes posts.
vous êtes un pompier perpétuel ou quelque chose comme ça, quand vous allez vous épuiser