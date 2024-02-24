L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1468

Maxim Dmitrievsky:

Eh bien, le diable est dans les détails, le prétraitement s'occupe probablement de tout par lui-même, et la génétique NS est juste pour le traitement du signal déjà.

il semble que ce que vous alimentez au réseau est ce que vous obtenez à la sortie...

La grille ne peut pas faire de bonbons avec des moutons (je ne suis plus sûr de rien ces derniers temps)

 
Andrey Dik:

C'est fantastique, ja ja...

19 ans, formation de 2007 à 2009, avant - reste du chemin

 
Bonjour à tous, à propos des fabuleux résultats de ce neuro appareil. La vidéo montre que la section d'apprentissage ne se trouve pas au début mais au milieu de la boucle de rétroaction. Je ne pense pas qu'il soit possible de le faire, à cause de la séquence temporelle. Faire la répartition dans le contexte temporel, à savoir. Formation-Test-EPD. QUE la séquence temporelle soit respectée. Voyons le résultat.
Andrey Dik:

Pas de quelque manière que ce soit, ni bouillie ni cuite.

Ivan Butko:

19 ans, formation de 2007 à 2009, vers l'avant - le reste est dans les deux sens

Il serait intéressant d'avoir des statistiques sur les transactions - quelle heure, quelle durée, etc.

c'est dans votre signal, n'est-ce pas ? je vais devoir attendre plus de statistiques

 
Maxim Dmitrievsky:

Dans une quinzaine de jours, il y aura un mois de test (les deux premiers trades que j'ai ouverts manuellement pour vérifier), donc le début est le 24 avril, et le 24 mai il sera possible de faire une conclusion approximative

 

Si quelqu'un dispose d'un fichier de bibliothèque MetaTraderR, veuillez me l'envoyer.

Bonne chance

 
Vladimir Perervenko:

Comme ça ?
https://www.mql5.com/ru/code/17468
Elibrarius:
Ce genre de choses ?
https://www.mql5.com/ru/code/17468

Non. La bibliothèque Metakvot a été annoncée avec la nouvelle version de MT5 (2005) si je ne me trompe pas. Un fil de discussion qu'ils viennent de supprimer.

 
Vladimir Perervenko:

Non. La bibliothèque Metakvot a été annoncée avec la nouvelle version de MT5 (2005) si je ne me trompe pas. Le fil qu'ils viennent de supprimer.

Le cache de google trouve toujours le sujet supprimé, je ne sais pas si google met en cache les fichiers joints.

