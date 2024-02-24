L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1468
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Eh bien, le diable est dans les détails, le prétraitement s'occupe probablement de tout par lui-même, et la génétique NS est juste pour le traitement du signal déjà.
il semble que ce que vous alimentez au réseau est ce que vous obtenez à la sortie...
La grille ne peut pas faire de bonbons avec des moutons (je ne suis plus sûr de rien ces derniers temps)
C'est fantastique, ja ja...
Réponse
19 ans, formation de 2007 à 2009, avant - reste du chemin
il semble que ce que vous nourrissez sur le net est ce que vous obtenez...
la grille ne peut pas faire de bonbons avec de l'avoine (je suppose que je ne suis plus sûr de rien ces derniers temps)
Pas de quelque manière que ce soit, ni bouillie ni cuite.
Répondre à
19 ans, formation de 2007 à 2009, vers l'avant - le reste est dans les deux sens
Il serait intéressant d'avoir des statistiques sur les transactions - quelle heure, quelle durée, etc.
c'est dans votre signal, n'est-ce pas ? je vais devoir attendre plus de statistiques
Il serait intéressant d'avoir des statistiques sur les transactions - à quelle heure, durée, etc.
c'est dans votre signal, n'est-ce pas ? il faudra attendre plus de stats
Dans une quinzaine de jours, il y aura un mois de test (les deux premiers trades que j'ai ouverts manuellement pour vérifier), donc le début est le 24 avril, et le 24 mai il sera possible de faire une conclusion approximative
Si quelqu'un dispose d'un fichier de bibliothèque MetaTraderR, veuillez me l'envoyer.
Bonne chance
Si quelqu'un dispose d'un fichier de bibliothèque MetaTraderR, veuillez me l'envoyer.
Bonne chance
https://www.mql5.com/ru/code/17468
Ce genre de choses ?
https://www.mql5.com/ru/code/17468
Non. La bibliothèque Metakvot a été annoncée avec la nouvelle version de MT5 (2005) si je ne me trompe pas. Un fil de discussion qu'ils viennent de supprimer.
Non. La bibliothèque Metakvot a été annoncée avec la nouvelle version de MT5 (2005) si je ne me trompe pas. Le fil qu'ils viennent de supprimer.
Le cache de google trouve toujours le sujet supprimé, je ne sais pas si google met en cache les fichiers joints.