L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 731
pas le temps pour la branlette, par exemple j'ai passé tout ce temps à faire du commerce avec mes mains :) le reste du temps j'ai étudié l'intelligence des cafards, ou plutôt même d'un ver - ils n'ont que 300 neurones là :) et tout ce qu'ils savent faire c'est continuellement mâcher et faire caca....
Vous faites probablement rarement des trades, alors que je scalpe sur M1 - j'essaie de trader sur chaque vague. Je fais des transactions toutes les 10 à 30 minutes. Moins souvent, c'est ennuyeux.
Oui, quelques transactions par mois.
Bref, j'ai été approuvé pour un article sur BOO, qui est juste pour les traders comme vous...
Je suis assis à la maison. Les échanges de robots... Ennuyeux...... à faire ????
Pourquoi ne pas jouer au boo pendant que le robot trade... Oui, bien sûr, il vous suffit de lire mon article et d'aller de l'avant..... :-)
bien sûr, je comprends qu'une fois n'est pas une p... mais vous avez déjà une tendance ou une inclination
Eh bien... c'est une statistique de l'échange de la semaine dernière. Vous commencez à préparer un discours d'excuse, car mon compte a commencé à augmenter régulièrement. Il ne se montre pas à cause des statistiques passées. Mais quand le changement se manifeste. J'attends des excuses de votre part. Vous comprenez ?
Je le ferai, j'ai même préparé des fleurs et une carte postale ;))
Sinon, je me fiche de ce que tu ne peux pas faire, car tu es trop intelligent. Je ne m'intéresse qu'à mon score et à mes réalisations. On vous a donné un outil et vous n'avez pas su l'utiliser correctement, le tordant dans vos mains et le jetant. C'est donc un problème avec vous et votre approche du marché. Continuez comme ça et vous obtiendrez le même résultat. J'ai changé mon approche au cours des deux dernières semaines et le résultat a également changé. Alors bonne chance ! !!
Au moins je publie mon signal contrairement à certains..... Eh bien, c'est justement ça... pour mémoire....
C'est génial. Je vous ferai savoir quand vous pourrez les envoyer et n'oubliez pas d'envoyer un salut......
cela fait longtemps que j'attends que quelqu'un s'inscrive, je serai heureux de le faire) alors je les incite à le faire plus vite