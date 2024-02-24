L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1465

Nouveau commentaire
 
Bonne journée !
Quels progrès ont été réalisés dans la salle des machines ?
Des progrès ?
Où puis-je télécharger un robot prêt à l'emploi doté d'une intelligence artificielle, ou au moins une version d'essai ?

 
Andrey Dik:

C'est fantastique, ja ja...

Trop beau pour être vrai. J'attends le signal. Intéressant de voir la vérification du commerce réel...
 
elibrarius:
Trop beau pour être vrai. J'attends le signal. Intéressant de voir un test du vrai métier...

J'ai essayé la livre, le yen, le franc, la nouvelle zélande, le canadien, l'australien, le bitcoin et l'éther..... peu importe ce que vous négociez, les résultats sont les mêmes... Je vais essayer le pétrole, le gaz, les actions et

Alors... j'ai essayé, huile, gaz, indices - même chose...

c'est comme un tour de magie... On dirait que j'ai piraté la matrice.

et, tir de contrôle... Deux mois d'étude depuis début 2018 et test à ce jour....


 
Andrey Dik:

J'ai essayé la livre, le yen, le franc, la nouvelle zélande, le canadien, l'australien, le bitcoin et l'éther..... peu importe ce que vous négociez, les résultats sont les mêmes... Je vais essayer le pétrole, le gaz, les actions et

Alors... j'ai essayé, huile, gaz, indices - même chose...

c'est comme un tour de magie... On dirait que j'ai piraté la matrice.

et, tir de contrôle... Deux mois d'étude depuis début 2018 et test à ce jour....


Qu'est-ce que vous introduisez dans l'entrée ? Et qu'enseignez-vous (avec ou sans professeur) ?
 
elibrarius:
Qu'est-ce que vous introduisez dans l'entrée ? Et qu'enseignez-vous (avec ou sans professeur) ?

à l'entrée - prix, pas de professeur, pas de validation

[Supprimé]  

Un transformateur ? Un transformateur ? :)

C'est clair que ce n'est pas un RL

 
Andrey Dik:

à l'entrée - prix, pas de professeur, pas de validation

Prix - incrémente le prix actuel de quelques barres en arrière, de combien ? Seulement le prix propre ou dans d'autres monnaies aussi ?
 
elibrarius:
Prix - incréments à partir du prix actuel, quelques barres plus loin, de combien ? Seulement son prix ou pour d'autres monnaies aussi ?

ne peut pas divulguer d'informations ou l'univers s'effondrera en lui-même..... Les scientifiques disent que cela se produit tous les 13 milliards d'années.

 
Maxim Dmitrievsky:

Un transformateur ? Un transformateur ? :)

Eh bien, ce n'est pas un RL.

Qu'est-ce que RL ?

 
Andrey Dik:

ne peut pas divulguer d'informations ou l'univers s'effondrera en lui-même..... Les scientifiques disent que cela se produit tous les 13 milliards d'années.

Puis nous attendrons le signal.
1...145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472...3399
Nouveau commentaire