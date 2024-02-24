L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1465
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
C'est fantastique, ja ja...
Trop beau pour être vrai. J'attends le signal. Intéressant de voir un test du vrai métier...
J'ai essayé la livre, le yen, le franc, la nouvelle zélande, le canadien, l'australien, le bitcoin et l'éther..... peu importe ce que vous négociez, les résultats sont les mêmes... Je vais essayer le pétrole, le gaz, les actions et
Alors... j'ai essayé, huile, gaz, indices - même chose...
c'est comme un tour de magie... On dirait que j'ai piraté la matrice.
et, tir de contrôle... Deux mois d'étude depuis début 2018 et test à ce jour....
J'ai essayé la livre, le yen, le franc, la nouvelle zélande, le canadien, l'australien, le bitcoin et l'éther..... peu importe ce que vous négociez, les résultats sont les mêmes... Je vais essayer le pétrole, le gaz, les actions et
Alors... j'ai essayé, huile, gaz, indices - même chose...
c'est comme un tour de magie... On dirait que j'ai piraté la matrice.
et, tir de contrôle... Deux mois d'étude depuis début 2018 et test à ce jour....
Qu'est-ce que vous introduisez dans l'entrée ? Et qu'enseignez-vous (avec ou sans professeur) ?
à l'entrée - prix, pas de professeur, pas de validation
Un transformateur ? Un transformateur ? :)
C'est clair que ce n'est pas un RL
à l'entrée - prix, pas de professeur, pas de validation
Prix - incréments à partir du prix actuel, quelques barres plus loin, de combien ? Seulement son prix ou pour d'autres monnaies aussi ?
ne peut pas divulguer d'informations ou l'univers s'effondrera en lui-même..... Les scientifiques disent que cela se produit tous les 13 milliards d'années.
Un transformateur ? Un transformateur ? :)
Eh bien, ce n'est pas un RL.
Qu'est-ce que RL ?
ne peut pas divulguer d'informations ou l'univers s'effondrera en lui-même..... Les scientifiques disent que cela se produit tous les 13 milliards d'années.