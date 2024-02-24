L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2437
J'ai trouvé ici mes captures d'écran et mon commentaire https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page994#comment_7904395
La plupart du temps, c'est comme dans la première image, c'est-à-dire que la prévision est presque une ligne horizontale.
Parfois, comme dans la deuxième photo...
en bleu et blanc, j'ai écrit NE PAS faire, exactement ce que vous faites !!!!!!!!!!!.
C'est en lettres russes, alors qu'est-ce qu'il ne faut pas comprendre ?
OK...
Et avec l'entropie je ne comprends toujours pas, elle ne peut pas être appliquée ici à ce type de régularités, l'entropie est pour les séries temporelles cycliques, qui peuvent être décrites par des harmoniques par exemple si je ne me trompe pas.
il n'y a pas de motifs sur le sb, quel autre type ? La somme de vos niveaux sera égale à 0 moins l'écart.
C'est ça, j'ai fini d'expliquer, j'en ai marre.
et une bande d'inadaptés s'est à nouveau réunie, comme dans une maison de fous.
Mais les captures d'écran ne sont rien. Le signal a survécu à 200-500 transactions - c'est ce dont nous avons besoin. Mais les captures d'écran sont suffisantes pour commencer.
Je ne pèse pas les greffons car je ne les ai pas dans ma "base de connaissances". Pas encore, j'ai tout fait sous forme d'images, comme une personne...
Quant à la largeur de la zone, il faut dévoiler tout le concept, je vais dire l'essentiel sans dévoiler les détails, juste parce que c'est long...
Nous avons une tendance actuelle (n derniers prix ou autre)
Dans la "base de connaissances", je cherche les mêmes modèles et je vois comment ils ont abouti.
Bien sûr, je dois traduire les modèles dans un domaine de coordonnées normalisé.
On obtient une sorte de chaos dans les trajectoires des motifs, rien d'intéressant...
Juste une remarque : c'est ainsi que vous essayez de prévoir vos tendances, ZZ et autres (blue elipsis).
Vous jouez avec le chaos le plus pur.
Ok, continuez, mais est-ce le chaos ? Si nous regardons avec un œil humain, nous pouvons voir qu'il y a une certaine cohérence dans les trois trajectoires, à savoir que nous pouvons voir la zone à partir de laquelle le prix rebondit dans les trois cas.
L'algorithme effectue cette recherche automatiquement.
La réponse à la question :
C'est la largeur de la zone trouvée, elle est constamment différente pour des raisons objectives.
Ensuite, nous transférons la zone trouvée des coordonnées normalisées aux coordonnées absolues et obtenons la zone de rebond attendue.
C'est aussi simple que cela))
ps Plus l'algorithme de recherche de motifs dans le RE est intelligent et plus le RE lui-même est riche, plus le robot est intelligent.
Je ne vais pas mentir, c'est occupé ! Eh, juste comme ça et fusionner toutes les stratégies ensemble. Peut-être que nous pourrions avoir une sorte de fondation...
Marquage de l'euro d'aujourd'hui 5 mins.
Il y avait 5 zones pd/sp
3 zones ont bien fonctionné, une a donné un petit rebond, une n'a pas fonctionné du tout
J'ai dessiné les flèches pour les "spéciales".
Hier, il y avait trois zones, les trois ont fonctionné, aujourd'hui 3 sur 5 ont fonctionné.
C'est 6 contre 2.
Je ne pense pas qu'il soit possible de gagner de l'argent par soi-même, c'est du pipeau.
Seulement ensemble c'est hardcore :-)
Aujourd'hui
4 ont marché, 2 n'ont pas marché.
En trois jours, 10 zones ont fonctionné contre 4 qui n'ont pas fonctionné...
Dis-moi quelqu'un qui est meilleur pour construire des niveaux, même si ce n'est pas automatique comme le mien...
Alors qui a un cerveau, utilisez-le...
Aide à l'installation et à la configuration d'un tas de fichiers. Voici 3 fichiers de la pile pour vous. Et apprendre par télépathie le reste et vous apprendre à installer... Vous êtes drôle))
et le grand secret se trouve dans 2 minutes https://github.com/kartikmadan11/MetaTraderForecast