L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1467
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
senkai... croit aussi, qu'il y a un graal, il ne peut pas ne pas manger.
je veux me saouler, dire "putain", et retourner dans le bain de liquide nourrissant de Matrix... ou sinon ça va arriver :
une sorte de crise de colère :)
C'est bizarre :)
Le plus étrange, c'est que tous les individus de la population gardent la courbe (ou plutôt la ligne droite) sur l'AM également, seul l'angle de la pente est différent, cela me gêne énormément, donc il n'y a pas de concordance ici, sinon il devrait y avoir une baisse sur l'AM s'il y a une concordance.
Les adeptes de Yusuf naissent progressivement ici :)
N'est-il pas évident que cela n'est pas possible dans le monde réel ?
Les adeptes de Yusuf naissent progressivement ici :)
N'est-il pas clair que ce n'est pas possible dans le monde réel.
C'est impossible partout, ni dans le trading réel, ni dans le trading démo, ni dans les rêves.
le plus étrange est que tous les individus de la population ont la même courbe (ou plutôt une ligne droite) sur oos, seul l'angle de pente diffère, c'est ce qui m'inquiète le plus, donc il n'y a pas d'ajustement, sinon il devrait y avoir une baisse sur oos s'il y a un ajustement
le diable est dans les détails, le prétraitement s'occupe de tout et la génétique est juste pour le traitement du signalLe nombre d'offres me laisse perplexe, car je pense qu'il y en a trop. Ensuite, nous devons vérifier les dérapages, les écarts et ainsi de suite.
ce n'est possible nulle part, ni dans la vie réelle, ni dans la démo, ni dans les rêves.
J'imagine une lettre personnelle craquant aux coutures, avec des questions comme "Et combien ? Et où ? Et donnez !"
Je suis à court de ces questions après quelques minuscules).
Eh bien, le diable est dans les détails, il semble que le prétraitement lui-même retire tout, et la génétique NS est juste pour le traitement du signal déjà.Je suis confus par le nombre d'offres, je pense qu'il y en a trop. Ensuite, vous devez vérifier les dérapages, les écarts, etc.
Si vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez demander : "Que voulez-vous en faire ?
Ce n'est possible nulle part, ni dans la vie réelle, ni dans la démo, ni dans les rêves.
Avec des données historiques, tout est possible. Avec le MO, vous pouvez transformer 10 dollars en un milliard.
Le MO ne convient pas pour le forex.
Avec des données historiques, tout est possible. Vous pouvez utiliser le MO pour transformer 10 dollars en un milliard.
Le MO ne convient pas pour le forex.
Bien sûr, si vous le dites.
C'est fantastique, ja ja...
Ça ne marchera pas sur le vrai. Il y a probablement une erreur quelque part...