Sergey Chalyshev:

À en juger par votre photo, vous avez obtenu la distribution normale dont rêvent tant de gens.

Il faut appliquer des mm intelligents et ne pas se contenter de doubler.

Quel est le rapport avec la distribution normale ? C'est une ligne d'équilibre. Où vous pouvez voir que pendant 1 an avec le TP/SL donné la stratégie a fonctionné, et depuis janvier 2017 elle s'est arrêtée. Je pense que l'amplitude des mouvements est devenue plus faible et qu'ils ont moins souvent atteint le TP=120 pts.
C'est une image de l'évolution du marché.
 
Elibrarius:
Changez les points d'intérêt.

Comment le voulez-vous ? Pensez-vous que vous allez prendre l'argent des autres et qu'ils vont le tolérer pendant un an ?

Combien de temps êtes-vous prêt à tolérer des pertes pour ensuite abandonner votre stratégie ?

 
Sergey Chalyshev:

Je gagne ma vie d'une manière différente. Je suis toujours en train d'en trouver un.
 
On dirait que tu cherches des excuses.

Ce n'est pas un reproche, c'est que le marché change.

