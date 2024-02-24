L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1085

Transcendreamer:
Comme d'habitude, la quête du graal s'accompagne de l'arrachage des cheveux des participants.

Je précise... NeuroGrail. Le NeuroGraal est le fils du Graal.

 
Vizard_:

Je suis totalement de ton côté.
Quels sont les autres co-modèles ?

Enfin.

pas plus.

 
Vizard_:

Vous pensez qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui vous dérange ? L'anxiété ? L'anxiété ? L'envie de sortir par la fenêtre ?

Sorcier, ne soyez pas effronté, hein ?

Ecrivez quelque chose sur le sujet, montrez-moi vos statistiques, décrivez votre stratégie.

Pourquoi devrais-je prêter attention à votre trolling ?

Vous ne le faites pas, n'est-ce pas ?

vous tirez les conclusions.

Donc, nous en avons fini ici.

à partir de maintenant, je vais continuer à parler affaires et pas plus.

 
Vizard_:

Quelle habitude. Tu es un adulte, mais tu mets des collants rouges et tu vas à l'ordinateur.
et court vers l'ordinateur pour écrire des messages géniaux sur le forum. Et surtout, il sait choisir les branches !))))
Le règne de la paix, mon cul !))

ma prévision était pour le 27, aujourd'hui nous sommes le 30.

Comment ne pas être heureux ?


 
Vizard_:

Je vous ai demandé hier en tant qu'homme - ne mangez pas toutes les pilules en même temps))))

Au fait, merci d'avoir cité mes articles.


en voici un autre :


 

Ne jure pas.

 
Renat Akhtyamov:

Seul l'état du commerce réel peut paraître convaincant et rien d'autre.

Oui, tout de suite. Puis-je aussi vous donner la clé de l'appartement ? Pourquoi être si modeste ?
Au fait, pourquoi cela vous intéresse-t-il ? Et, cela a été remarqué, tout le temps. La FTS peut s'en sortir sans volontaires. Alors pourquoi ?
 
Yuriy Asaulenko:
Tout de suite. Ou peut-être qu'on devrait aussi vous donner une clé de l'appartement ? Pourquoi être si modeste ?
Au fait, pourquoi cela vous intéresse-t-il ? Et, cela a été remarqué, tout le temps. La FTS peut s'en sortir sans volontaires. Alors pourquoi ?

Je demande seulement à ceux qui ne sont pas modestes dans leurs expressions.

;)

 
Où es-tu mon œil noir où en volgde où en volgde où en volgde où en volgde... TAAAAAAAmmmmm où est la polisade de la forêt :-). essuyer les larmes d'un homme avare.... Et les passions sont toujours aussi vives :-).
 
Alexander_K2:

Je précise - NeuroGraal. Le NeuroGraal est le fils du Graal.

Nous arrivons maintenant à la trinité :

god_1

dieu_2dieu_3

dieu_4

Alors je suppose que l'arbre de Sephiroth viendra - juste ce qu'il faut pour décrire la tendance . )))

