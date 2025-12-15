Discussion de l'article "MetaTrader 5 sur Linux" - page 28
J'ai essayé d'installer mt4 de mon broker dans wine sur Linux Mint 22 et ça a marché, mais quand j'ai essayé d'installer MT5, que j'ai téléchargé depuis le site de metaquotes, quelque chose d'étrange s'est produit.
MT5 s'est installé et je l'ai ouvert.
L'écran de configuration initiale apparaît, je choisis Metaquotes comme société et je clique sur suivant.
Sur l'écran suivant, je choisis Open a demo account et je clique sur next.
Dans le passé, cela ouvrait simplement le programme et tout allait bien.
Cette fois-ci, on me demande mon nom, mon adresse électronique, ma date de naissance et mon numéro de téléphone comme informations obligatoires. Je ne sais pas pourquoi ces informations sont nécessaires pour un compte de démonstration, mais d'accord.
J'entre les informations et j'accepte les conditions de service, mais le bouton suivant reste grisé et je ne peux pas continuer.
S'agit-il d'un problème ou ai-je oublié quelque chose ?
Merci d'avance pour toute aide.
Il est (presque) impossible de faire un robot trader en python sur linux en utilisant MetaTrader5 simplement parce qu'il ne peut pas être installé ! mt5linux ne fonctionne pas non plus.
Après avoir mis à jour Wine de 10.3 à 10.4 - le terminal et l'installateur ont cessé de fonctionner, ils pensent qu'un débogueur est en cours d'exécution sur le système. Vous en faites trop avec la "protection".
Bonjour à tous, j'aimerais installer la plateforme MT5 sur le système d'exploitation ubuntu.
Pourriez-vous confirmer que dans ce cas MT5 recevra des mises à jour régulières comme pour le système d'exploitation windows ?
Je vous remercie.
Quel courtier ? Selon le courtier, vous devrez générer un nouveau mot de passe si vous ne l'avez pas utilisé depuis longtemps.
Même erreur, changer de version de vin n'aide pas.
J'ai trouvé un moyen, mais il n'est pas pratique pour moi.
Bonjour, je veux juste vous faire savoir que MT5 fonctionne avec wine installé à partir du dépôt officiel. Si vous utilisez un autre paquetage ou compilez vous-même wine avec des drapeaux autres que ceux utilisés dans le paquetage officiel, MT5 ne démarrera pas.J'ai installé la version 10.5 à partir d'ici:
*** 10.5~noble-1 500
500 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main amd64 Packages
Les autres versions que j'ai testées avec ces binaires officiels et qui fonctionnent sont 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,
La version MT4, même avec les binaires officiels (après 10.2) ne fonctionne pas, même le dernier installateur ne fonctionne pas. Si quelqu'un veut trouver la solution, il semble que ce soit le coupable
https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af