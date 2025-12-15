Discussion de l'article "MetaTrader 5 sur Linux" - page 31
Bonjour, je tiens à vous informer que MT5 fonctionne avec Wine installé depuis le dépôt officiel. Si vous utilisez un autre paquet ou compilez Wine vous-même avec des options autres que celles du paquet officiel, MT5 ne démarrera pas.J'ai installé 10.5 à partir d'ici :
*** 10.5~noble-1 500
500 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main Paquets amd64
Les autres versions que j'ai testées avec ces binaires officiels qui fonctionnent sont 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,
La version MT4, même avec les binaires officiels (après la version 10.2), ne fonctionne pas, et même le dernier installateur ne fonctionne pas. Si quelqu'un cherche à comprendre, il semble que ce soit la cause du problème.
https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af
Mon expérience de retour en arrière d'une version de wine mise à jour aléatoirement s'est soldée par un échec (construire wine à partir des sources prend un temps monstrueusement long, je n'ai donc pas pu le supporter). Je suis un utilisateur de manjaro linux et il y a d'autres gestionnaires de paquets et leur format, donc je ne décrirai pas les actions que j'ai prises avec mon système.
Pour revenir à la version wine, il faut la désinstaller manuellement (si vous voulez des instructions détaillées, regardez perplexity.ai par exemple) et ensuite installer manuellement l'ancien paquet(voici un exemple où vous pouvez obtenir un paquet deb compilé adapté à votre système).La façon dont j'ai résolu le problème a été d'installer le shell multi-préfixe de bottles au lieu de pure wine. J'ai aussi essayé luxwine, mais je ne le recommande pas à cause de sa lourdeur. Bottles m'a permis de créer un préfixe avec une ancienne version de Wine (10.0-10.2, pas plus tard), où les nouvelles versions de MetaTrader 5 fonctionnent sans problème (seul l'onglet "Rapports" ne fonctionne pas, bien que WebView2 soit installé, mais ce n'est pas critique). Il peut être plus facile pour vous de désinstaller Wine de votre système, d'installer des bouteilles, de configurer le préfixe pour utiliser la version requise de Wine (10.2) et de profiter d'un MT5 fonctionnel.
Pour ma part, j'utilise Debian 10. Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à début juin, mais la dernière mise à jour automatique a rendu inutilisable MT5 qui avait été lancé à la fin de l'installation.
Oui. J'utilise actuellement MT5 via Bottles, un logiciel libre et gratuit qui utilise des environnements pour vous aider à gérer et à exécuter facilement des applications Windows sur Linux.
https://usebottles.com/
Il effectue tout le processus d'installation de Wine automatiquement avec une version stable, à la fois pour les applications et les jeux. Même si je n'ai pas pu installer certains jeux Windows directement via Wine, j'ai pu le faire via Bottles.
J'utilise actuellement Debian-12, MT5 5120.
J'utilise actuellement Debian-12, MT5 5120.
Cette version de Wine fonctionne. Je ne pense pas que cela soit possible avec Wine 10.3 et plus.
C'est la dernière version stable, les suivantes ne sont que staging et devel pour l'instant. Si vous passez de staging à stable, tout fonctionnera.
Il y a quelques mois, dans un autre fil de discussion, j'ai parlé d'une autre tentative de passer de Windows 10 à linux. J'avais un GPU AMD RX580 8Gb. AMD est très mal supporté sous linux, sauf pour les modèles haut de gamme. Mes jeux avaient des FPS 2 fois plus bas que sous Win10. C'est à ce moment là que j'ai abandonné la transition. Maintenant j'ai une NV RTX 3060. Avec le pilote propriétaire le FPS est passé de 80 à 72. Satisfaisant.
J'ai installé Lutris et ProtonUp-Qt pour le contrôle WINE. Pour les jeux, j'utilise GE-Proton10-11. Pour MT5, cela ne convenait pas, la police était très grande et non extensible (ou je ne sais pas comment). Pour cela j'ai installé wine-10.8-staging-tkg-ntsync et un préfixe séparé. La technologie ntsync permet des graphiques plus rapides, elle est supportée par les noyaux les plus récents et nécessite que le périphérique /dev/ntsync soit activé (sudo modprobe ntsync). Elle est également supportée dans GE-Proton, mais pas dans les autres versions disponibles chez Lutris et ProtonUp-Qt.
Avant tout cela, j'ai essayé d'installer WINE+MT5 avec l'installeur des développeurs, mais il se plante avec une erreur lors de l'installation de MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe. L'installation manuelle a échoué jusqu'à ce que je change la version de WINE en Windows 8.1. Après cela, MT5 a cessé de démarrer, signalant la présence d'un débogueur sur le système. J'ai donc dû m'en passer. Avec wine-gecko, tout le contenu web est affiché, à l'exception de l'onglet des rapports, que je n'utilise pas. Mais j'aimerais que tout fonctionne.
En conséquence, MT5 fonctionne sans problème.
J'ai eu quelques mystères avec les jeux. Je l'ai configuré pour fonctionner sur une carte discrète, j'ai déconnecté le moniteur et je l'ai connecté à la vidéo intégrée. Le jeu démarre avec le même FPS. Si la carte ne fonctionnait que comme un accélérateur pour les calculs, il y aurait toujours une perte de FPS. Je ne comprends pas.
Oui, Wine après la version 10.3 a sérieusement cassé les points d'entrée des fonctions système dans ntdll.dll et c'est pourquoi les protecteurs ont cessé de fonctionner :
Il y a une solution de contournement avec le mode Windows 11 + Wine Staging 10.12 ou plus récent pour que cela fonctionne.
