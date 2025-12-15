Discussion de l'article "MetaTrader 5 sur Linux" - page 29
Le problème reste entier. MT5, void linux, xfce, wine 10.5, build et repository officiels.
Si votre distribution, comme arch, manjaro ou toute autre distribution, fournit des "binaires" du paquetage wine, ils sont probablement compilés avec des CFLAGS/LDFLAGS différents de ceux des binaires officiels de la commande wine.
Donc quand je dis "dépôt officiel", je ne parle pas du dépôt officiel d'arch ou du dépôt officiel de manjaro, mais du dépôt de l'équipe winehq.
Ceci est important car si le problème est lié aux CFLAGS/LDFLAGS utilisés par la distribution, le bogue doit être rapporté au bugzilla de la distribution.
En regardant le bug tracker de wine, nous savons avec certitude que beaucoup d'utilisateurs d'arch ne peuvent pas faire tourner MT5.
Désolé pour la barrière de la langue, mais j'utilise une traduction anglaise pour poster ici, donc je n'ai probablement pas très bien expliqué.
Debian 12, 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64 GNU/Linux
winehq-staging 10.5~bookworm-1 amd64
wine-mono-10.0.0
/wine-gecko-2.47.4-x86_64
nom du modèle : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)
Virtualisation KVM réelle sur
nom du modèle : Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
Je suppose que le débogueur est déclenché par une tentative infructueuse de détection d'AVX2 ou quelque chose de similaire.
Lorsque je suis revenu à la version 10.2, il s'est installé, mais a ignoré la clé /portable et s'est installé dans "~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5"
La clé fonctionne pour moi.
Ma clé fonctionne.
Elle fonctionne avec terminal64.exe, mais pas avec mt5setup.exe.
J'ai résolu le problème avec luxWine, tout a été installé sans problème
Vous pouvez aussi utiliser PortProton mais c'est moins pratique :) Bonne chance à tous
De quelle version de Wine s'agit-il ? Cela fonctionne tout aussi bien si vous revenez à la version 10.2.