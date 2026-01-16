SeñalesSecciones
Meryem Sabir

GoldRaptorEA

Meryem Sabir
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
11 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
0.25 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
1.22 USD (194 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (1.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1.22 USD (11)
Ratio de Sharpe:
1.25
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
28 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
3 (27.27%)
Transacciones Cortas:
8 (72.73%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.11 USD
Beneficio medio:
0.11 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
10.23%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 194
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.07 × 14
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live18
0.84 × 38
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Tickmill-Live04
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.11 × 2158
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
PepperstoneFinancial-US03-Demo
1.80 × 5
ICMarkets-Live02
1.88 × 17
Pepperstone-Edge12
1.98 × 1052
BenchMark-Real
2.11 × 9
otros 173...
No hay comentarios
2026.01.16 14:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.16 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
