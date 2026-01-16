- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
11 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
0.25 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
1.22 USD (194 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (1.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1.22 USD (11)
Ratio de Sharpe:
1.25
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
28 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
3 (27.27%)
Transacciones Cortas:
8 (72.73%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.11 USD
Beneficio medio:
0.11 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
10.23%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|194
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +0.25 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +1.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.07 × 14
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 38
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.11 × 2158
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|1.80 × 5
|
ICMarkets-Live02
|1.88 × 17
|
Pepperstone-Edge12
|1.98 × 1052
|
BenchMark-Real
|2.11 × 9
otros 173...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios