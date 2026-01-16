SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GoldRaptorEA
Meryem Sabir

GoldRaptorEA

Meryem Sabir
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
11 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.25 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
1.22 USD (194 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1.22 USD (11)
Índice de Sharpe:
1.25
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
28 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
3 (27.27%)
Negociações curtas:
8 (72.73%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.11 USD
Lucro médio:
0.11 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
10.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 194
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.25 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +1.22 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.07 × 14
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live18
0.84 × 38
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Tickmill-Live04
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.11 × 2158
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
PepperstoneFinancial-US03-Demo
1.80 × 5
ICMarkets-Live02
1.88 × 17
Pepperstone-Edge12
1.98 × 1052
BenchMark-Real
2.11 × 9
Sem comentários
2026.01.16 14:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.16 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
