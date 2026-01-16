- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
11 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.25 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
1.22 USD (194 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1.22 USD (11)
Índice de Sharpe:
1.25
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
28 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
3 (27.27%)
Negociações curtas:
8 (72.73%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.11 USD
Lucro médio:
0.11 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
10.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|194
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.25 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +1.22 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.07 × 14
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 38
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.11 × 2158
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|1.80 × 5
|
ICMarkets-Live02
|1.88 × 17
|
Pepperstone-Edge12
|1.98 × 1052
|
BenchMark-Real
|2.11 × 9
