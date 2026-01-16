SegnaliSezioni
Meryem Sabir

GoldRaptorEA

Meryem Sabir
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.25 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1.22 USD (194 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
11 (1.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.22 USD (11)
Indice di Sharpe:
1.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (27.27%)
Short Trade:
8 (72.73%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
0.11 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
10.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 194
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.25 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.22 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.07 × 14
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live18
0.84 × 38
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Tickmill-Live04
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.11 × 2158
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
PepperstoneFinancial-US03-Demo
1.80 × 5
ICMarkets-Live02
1.88 × 17
Pepperstone-Edge12
1.98 × 1052
BenchMark-Real
2.11 × 9
Non ci sono recensioni
2026.01.16 14:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.16 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
