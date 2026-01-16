- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.25 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1.22 USD (194 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
11 (1.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.22 USD (11)
Indice di Sharpe:
1.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (27.27%)
Short Trade:
8 (72.73%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
0.11 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
10.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|194
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.25 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.22 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.07 × 14
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 38
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.11 × 2158
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|1.80 × 5
|
ICMarkets-Live02
|1.88 × 17
|
Pepperstone-Edge12
|1.98 × 1052
|
BenchMark-Real
|2.11 × 9
