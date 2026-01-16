- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
11 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
0.25 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
1.22 USD (194 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (1.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1.22 USD (11)
Sharpe Ratio:
1.25
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
28 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
3 (27.27%)
Short-Positionen:
8 (72.73%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
10.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|194
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +0.25 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.07 × 14
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 38
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.11 × 2158
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|1.80 × 5
|
ICMarkets-Live02
|1.88 × 17
|
Pepperstone-Edge12
|1.98 × 1052
|
BenchMark-Real
|2.11 × 9
