SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GoldRaptorEA
Meryem Sabir

GoldRaptorEA

Meryem Sabir
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
11 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
0.25 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
1.22 USD (194 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (1.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1.22 USD (11)
Sharpe Ratio:
1.25
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
28 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
3 (27.27%)
Short-Positionen:
8 (72.73%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
10.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 1
1 2
1 2
1 2
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 194
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.25 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.07 × 14
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live18
0.84 × 38
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Tickmill-Live04
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.11 × 2158
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
PepperstoneFinancial-US03-Demo
1.80 × 5
ICMarkets-Live02
1.88 × 17
Pepperstone-Edge12
1.98 × 1052
BenchMark-Real
2.11 × 9
Keine Bewertungen
2026.01.16 14:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.16 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
