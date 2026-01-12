SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Prudent Strategic Sync Engine PSSE
Ade Triani Mujiya Sari

Prudent Strategic Sync Engine PSSE

0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1
Transacciones Rentables:
1 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
0.33 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
0.33 USD (39 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (0.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.33 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
19 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
1 (100.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.33 USD
Beneficio medio:
0.33 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 1
1
1
1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 0
1
1
1
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.33 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +0.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
No hay comentarios
2026.01.12 04:19
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.12 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
