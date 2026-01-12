SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Prudent Strategic Sync Engine PSSE
Ade Triani Mujiya Sari

Prudent Strategic Sync Engine PSSE

Ade Triani Mujiya Sari
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.33 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.33 USD (39 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.33 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
0.33 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 0
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.33 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
İnceleme yok
2026.01.12 04:19
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.12 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
