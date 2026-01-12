信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Prudent Strategic Sync Engine PSSE
Ade Triani Mujiya Sari

Prudent Strategic Sync Engine PSSE

1
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1
盈利交易:
1 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.33 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
0.33 USD (39 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
1 (0.33 USD)
最大连续盈利:
0.33 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
1 (100.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.33 USD
平均利润:
0.33 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 1
1
1
1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 0
1
1
1
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.33 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +0.33 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
2026.01.12 04:19
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.12 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
