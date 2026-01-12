СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Prudent Strategic Sync Engine PSSE
Ade Triani Mujiya Sari

Prudent Strategic Sync Engine PSSE

Ade Triani Mujiya Sari
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.33 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
0.33 USD (39 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
1 (0.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.33 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
1 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.33 USD
Средняя прибыль:
0.33 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 0
1
1
1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.33 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.33 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
Нет отзывов
2026.01.12 04:19
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.12 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
